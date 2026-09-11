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No fueron convocados

Universitario vs. Alianza Lima: la inesperada ausencia en la lista de convocados de Héctor Cúper

El técnico de Universitario Héctor Cúper dejó fuera de la nómina para el duelo ante Alianza Lima a 4 miembros.

Héctor Cúper decidió no convocar al jugador crema.
Héctor Cúper decidió no convocar al jugador crema. (Composición: Exitosa)

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 11/09/2026

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Universitario de Deportes pasa por cuatro ausencias para el futuro clásico contra Alianza Lima. Estas ausencias son Juan Manuel Requena, José Rivera, Jordan Guivin y Bryan Reyna no fueron considerados por el comando técnico y quedaron fuera de la convocatoria para el duelo ante los blanquiazules.

Las modificaciones en la nómina de Universitario para encarar el clásico

El caso que genera mayor sorpresa en el entorno merengue es el de Requena. El volante argentino pasó de ser un elemento indiscutible para el esquema táctico de Héctor Cúper a quedar marginado por completo de la nómina de 20 futbolistas que quedarán concentrados para afrontar el compromiso en el Alejandro Villanueva.

Las razones del estratega argentino se fundamentan en el rendimiento individual mostrado por el mediocampista en las últimas jornadas. Tras llegar como uno de los refuerzos estelares para el Torneo Clausura, el exjugador de Unión La Calera no logró afianzarse en la primera primera línea de volante y fue sustituido tras el descanso en el duelo previo ante Comerciantes Unidos.

Junto a la baja del argentino, el cuerpo técnico decidió prescindir de otros futbolistas de peso en el plantel profesional. Las exclusiones definitivas de Bryan Reyna y Jordan Guivin completan la nómina de descartes hecha por la dirección técnica para el choque en La Victoria, obligando a reestructurar las alternativas en el banco de suplentes.

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El replanteo de Héctor Cúper para visitar Matute

Ante la salida de Requena del equipo titular, la primera opción para asumir la marca en la mitad de la cancha es Jorge Murrugarra. De igual manera, el comando técnico mantendrá a Horacio Calcaterra y Héctor Fértoli como alternativas de recambio para la zona de creación según se desarrolle el trámite del partido.

En el bloque ofensivo y la zona defensiva, Cúper apelará al recorrido de sus elementos más experimentados dentro del vestuario. Destaca el retorno del capitán Aldo Corzo a la nómina oficial, mientras que Edison Flores le ganó la pulseada a José Rivera en la disputa por un lugar en el ataque titular.

El compromiso entre victorianos y merengues se disputará este sábado 12 de septiembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva. Las acciones del clásico del fútbol peruano contarán con la transmisión oficial de la señal de L1 Max para todo el territorio nacional.

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En ese sentido, Universitario buscará plasmar su mejor versión colectiva en condición de visitante a pesar de las decisiones tácticas del comando técnico que dejaron fuera del clásico a jugadores de peso en el plantel.

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