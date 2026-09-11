Fiscalía investiga 22 casos de más de 300 peruanos captados con falsas ofertas laborales hacia Rusia

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía investiga 22 casos relacionados con más de 300 ciudadanos peruanos que habrían sido captados mediante falsas ofertas laborales con destino a Rusia. Las pesquisas buscan esclarecer cómo fueron contactados, trasladados y qué ocurrió después de su llegada al extranjero.

Fiscalía investiga captación de peruanos

Según el Ministerio Público, los casos forman parte de investigaciones relacionadas con ciudadanos peruanos que habrían recibido propuestas laborales para viajar a Rusia. Las autoridades buscan establecer las circunstancias de la captación y determinar las responsabilidades correspondientes dentro de las investigaciones abiertas.

Las denuncias conocidas previamente señalan que las ofertas podían presentarse como oportunidades para realizar trabajos de seguridad, servicios u otras actividades civiles. Los familiares de algunos afectados informaron que sus parientes viajaron pensando que realizarían labores distintas a las actividades militares que posteriormente habrían enfrentado.

El caso es investigado por fiscales especializados en delitos de trata de personas, debido a las denuncias sobre una posible captación mediante engaños. La investigación deberá determinar si existieron mecanismos destinados a trasladar ciudadanos peruanos hacia Rusia bajo condiciones diferentes a las ofrecidas inicialmente.

Según el Ministerio Público, las investigaciones comprenden 22 casos y más de 300 ciudadanos peruanos. Esta información corresponde a las pesquisas fiscales actualmente abiertas y busca reunir elementos que permitan establecer cómo funcionó la captación, quiénes participaron y cuál fue el destino de los ciudadanos trasladados.

🚨#AcciónFiscal | Ministerio Público informó a familiares de ciudadanos peruanos presuntamente captados con falsas ofertas laborales hacia Rusia sobre el avance de 22 investigaciones a cargo de fiscalías especializadas. La reunión fue encabezada por la fiscal superior Rocío Gala... pic.twitter.com/3Q1WzxUGtq — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 11, 2026

Ofertas laborales terminaron bajo investigación

Las denuncias recopiladas durante los últimos meses describieron ofertas difundidas mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería, dirigidas a personas interesadas en conseguir empleos con mejores ingresos fuera del país. Los casos también fueron comunicados por familiares que perdieron contacto con algunos ciudadanos después de sus viajes.

La situación de los peruanos involucrados ha generado investigaciones y acciones de las autoridades nacionales. Cancillería informó previamente sobre repatriaciones y ciudadanos desaparecidos, fallecidos o capturados, mientras las familias continúan solicitando información sobre el paradero y estado de sus parientes.

📄Comunicado de Prensa 033-26: Cancillería coordina repatriación de cuatro jóvenes peruanos en situación de vulnerabilidad en Rusia.



👉 https://t.co/OeKAeyn9QF pic.twitter.com/CYis0EfKoc — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 9, 2026

El Ministerio Público deberá determinar si las ofertas laborales denunciadas estuvieron relacionadas con una estructura de captación y traslado de personas. Para ello, las investigaciones consideran los testimonios y elementos disponibles en cada expediente, sin establecer todavía responsabilidades definitivas contra personas determinadas.

La investigación fiscal se suma a las acciones realizadas por las autoridades peruanas para atender los casos de ciudadanos trasladados a Rusia. Las diligencias buscan esclarecer si las ofertas laborales fueron utilizadas para captar peruanos mediante engaños y establecer qué ocurrió después de su salida del país.