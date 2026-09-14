Ministro Rey señala que las facultades legislativas deben ser otorgadas porque es una "ganancia para todos"

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, señaló que la delegación de facultades legislativas se adhiere al objetivo del Gobierno de resolver una serie de temas que tienen que resolverse con celeridad sobre todo la seguridad, el fenómeno El Niño y en materia económica.

Rafael Rey afirma que la aprobación de las facultades legislativas ayudarán a resolver una serie de temas

Como parte de su declaración, el ministro de Transportes, Rafael Rey afirmó que el Gobierno ya está actuando para gestionar que se puedan aprobar las facultades legislativas lo antes posible para atender los temas prioritarios.

"Los miembros del partido de Gobierno en el Congreso, que, en este caso, corresponde a la Cámara de Diputados. Ellos están conversando para hacer ver la necesidad que tenemos como Gobierno de resolver una serie de temas más rápidamente, en lugar de hacerlo sin facultades delegadas", afirmó Rafael Rey.

Respuesta a las críticas por un sector del Congreso

Asimismo, el ministro Rafael Rey, mencionó que el pedido de facultades legislativas que ha tenido cierta crítica y oposición en un sector del Parlamento. Consideró que se debe facilitar a las autoridades gubernamentales a que gobiernen como lo han ofrecido.

"Cuando entra un gobierno, siempre se han pedido facultades delegadas, porque como entra con una visión distinta, con un programa de Gobierno que ha ofrecido y desea cumplir, es lógico que se pidan facultades y lo normal es que se la otorgue el Congreso", expresó.

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