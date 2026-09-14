Keiko Fujimori sobre evaluaciones que deberán sostener los docentes: "Lo que buscan es que vayan mejorando"

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El tema educativo vuelve a dar que hablar. Keiko Fujimori explicó qué se busca con las evaluaciones y capacitaciones para los docentes contempladas en el Plan de Educación 2026-2031 y dejó claro que la intención, según sus palabras, es que los maestros vayan mejorando y no sean sancionados.

Evaluaciones a docentes buscan mejorar

Durante una conferencia de prensa, Keiko Fujimori señaló que las nuevas evaluaciones y capacitaciones planteadas para los docentes deberían ser tomadas de buena manera, pues forman parte de una propuesta que busca mejorar la calidad de la educación en el país.

La presidenta reconoció que existen retos pendientes en el sistema educativo y remarcó que la tarea no depende únicamente de los profesores.

Según explicó, el Gobierno también tendrá que poner de su parte con iniciativas y presupuesto, mientras que los gobiernos regionales tendrán responsabilidad en la infraestructura y funcionamiento de los colegios.

"Yo creo que va a ser tomado con muy buen ánimo, todos somos conscientes del nivel de la calidad de educación en la que está nuestro país", expresó.

En esa línea, Fujimori indicó que también los padres de familia, directores, maestros y alumnos tienen un papel importante para que las cosas mejoren. Incluso puso sobre la mesa la responsabilidad de los propios estudiantes, quienes, según dijo, deberán aportar con disciplina y empeño.

"Todos vamos a poner de nuestro lado: el Gobierno, con las iniciativas, el presupuesto y la construcción; los gobiernos regionales, que se encargan de los colegios en cada una de sus escuelas", manifestó.

Pero la parte que más llamó la atención estuvo relacionada directamente con las evaluaciones a los docentes. Ante este punto, Keiko Fujimori buscó dejar clara cuál sería la finalidad de estas pruebas dentro del nuevo plan educativo.

"Las evaluaciones lo que busca es que los propios maestros vayan mejorando, no se busca sancionar, sino se busca mejorar", afirmó.

Colegios del Perú tendrán internet satelital

Pero los profesores no serían los únicos beneficiados. Los alumnos también tendrían buenas noticias, pues Keiko Fujimori anunció que, a través de la PCM, se evalúa la adquisición de internet satelital con el objetivo de que todos los colegios del Perú "a mediados del próximo año estén interconectados".

Agregó que se capacitará a los maestros, se impulsará la lectura en las aulas durante una hora diaria y que se capacitará a los directores de los colegios.

De esta manera, Keiko Fujimori sostuvo que las evaluaciones y capacitaciones para los docentes dentro del Plan de Educación 2026-2031 buscan que los maestros vayan mejorando y no sean sancionados.