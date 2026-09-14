Papa León XIV recuerda a su madre en su cumpleaños 71 y revela a qué se dedicaba

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Papa León XIV celebró sus 71 años cumpliendo con su agenda oficial y recibió un peculiar saludo de cumpleaños en el Vaticano. En medio de la celebración, el pontífice aprovechó para recordar a su madre y revelar a qué se dedicaba, un detalle que cobró especial significado durante su encuentro con los trabajadores de la Biblioteca Apostólica.

Papa León XIV recordó a su madre

El Papa León XIV llegó a los 71 años y, lejos de pasar el día alejado de sus actividades, continuó con su agenda oficial en el Vaticano. Durante su visita a los trabajadores de los Archivos y Biblioteca Vaticanos, el pontífice recibió un saludo bastante especial: los trabajadores le cantaron en español el tradicional "Feliz Cumpleaños".

En medio de este momento, León XIV hizo una inesperada referencia a su madre. El Pontífice contó que ella fue bibliotecaria, justamente mientras se encontraba rodeado de trabajadores vinculados con los libros y documentos de la Santa Sede.

"Dios, en su Providencia y, a veces, incluso con cierto sentido del humor, nos recuerda que está con nosotros. Mi madre era bibliotecaria y hoy me encuentro aquí, el día de mi cumpleaños, para saludaros a todos", dijo el Papa León XIV.

El emotivo mensaje del Papa León XIV

Después del saludo de cumpleaños, el Papa León XIV también habló sobre la importancia de la Biblioteca Apostólica Vaticana y explicó que este espacio representa mucho más que una simple colección de libros.

Durante su discurso, comparó la biblioteca con un corazón. "La Biblioteca Apostólica es un corazón. El latido del corazón es símbolo de vida y es el resultado de dos movimientos opuestos, la sístole y la diástole: concentración y relajación, movimiento hacia el centro y hacia la periferia", explicó.

El Pontífice también destacó que la biblioteca no debe verse únicamente como un lugar donde se guardan libros. "No se trata solo de un depósito de libros al que se puede acceder fácilmente desde casa, sino de un espacio para la conexión, el debate y el intercambio de ideas", agregó.

En esa misma jornada, León XIV aprobó además la ampliación de los espacios destinados al Archivo y la Biblioteca Apostólica Vaticana. El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio en el área conocida como la "Fontana dell'Autoparco" y en una zona adyacente dentro del territorio de la Ciudad del Vaticano.

Así, el Papa León XIV pasó su cumpleaños 71 cumpliendo con su agenda oficial y recordando a su madre, quien fue bibliotecaria. Su encuentro también resaltó el valor de estos espacios para la conexión, el debate y el intercambio de ideas.