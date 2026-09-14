Keiko Fujimori sobre la delegación de facultades legislativas: "Apelo a la reflexión, a la objetividad del Parlamento"

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo que apela a la reflexión y a la objetividad del Parlamento para que se apruebe la delegación de facultades legislativas porque "tienen como objetivo recuperar el orden" subrayando que ello "ha sido la voluntad de los peruanos".

Keiko Fujimori espera que el Parlamento reflexione y apruebe las facultades legislativas

Tras presentar el Plan Nacional de Educación, Keiko Fujimori, hizo un llamado al Parlamento para que evalúe y apruebe la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo, al considerar que estas herramientas ayudarán a recuperar el orden en el país.

Fujimori señaló que actualmente se vienen aprobando una serie de decretos de urgencia y mencionó que el ministro José Antonio Chang anunció recientemente una de estas medidas. Sin embargo, consideró que la delegación de facultades continúa siendo necesaria para que el Ejecutivo pueda impulsar acciones en diferentes sectores.

Durante sus declaraciones, la mandataria apeló a la reflexión y objetividad de los congresistas frente al pedido del Gobierno, y remarcó que la recuperación del orden no debe ser entendida como una estrategia vinculada a la campaña electoral ni a los intereses de una agrupación política.

"Se están aprobando una serie de decretos de urgencia, el propio ministro Chang ha anunciado uno de ellos, pero yo de todas maneras apelo a la reflexión, a la objetividad del Parlamento porque estas facultades tienen como primer objetivo recuperar el orden y el orden no es un tema de campaña, ni de un partido político, ha sido la voluntad de los peruanos que han votado", afirmó la mandataria.

Asimismo, la presidenta destacó que los días transcurridos desde la presentación de la solicitud han permitido ampliar el debate en torno a la propuesta. En ese sentido, expresó su confianza en que este periodo también haya servido para que los parlamentarios analicen con mayor detenimiento la necesidad de otorgar las herramientas legislativas requeridas por el Ejecutivo.

"El Perú se tiene que volver a poner de pie en los temas de educación, de salud y por eso son tan importantes estas facultades, y yo estoy segura que estos días, que han permitido mayor debate, también están permitiendo mayor reflexión", sostuvo Fujimori.

Finalmente, de esta manera, Keiko Fujimori insistió en que la decisión del Parlamento debe priorizar las necesidades del país y la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas, dejando de lado consideraciones partidarias al momento de evaluar la delegación de facultades legislativas.