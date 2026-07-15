Keiko Fujimori recibe las credenciales del JNE como presidenta electa del Perú para el periodo 2026-2031

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El proceso de transición democrática en el Perú alcanza hoy un hito clave con la entrega de las credenciales oficiales a la presidenta electa, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, para el periodo de gobierno 2026-2031. Este acto solemne y protocolar, de alto valor jurídico, marca el inicio definitivo del traspaso formal y ordenado de funciones gubernamentales.

Keiko Fujimori recibe HOY las credenciales del JNE

13:15 | Se da por concluida la ceremonia.

Ceremonia Protocolar

13:01 | La presidenta electa Keiko Fujimori dirigió un mensaje a los ciudadanos que no votaron por ella y aseguró que su gestión buscará representar a todos los peruanos. Prometió trabajar para que el Estado responda a las necesidades de la población.

"Quiero hablar a quienes no votaron por mí: les prometo que pondremos el Estado al servicio de la población".

12:51 | Keiko Fujimori sostuvo que el país inicia una nueva etapa que debe estar enfocada en el desarrollo y la unidad nacional.

"Comienza un nuevo rumbo que debe estar marcado por el progreso. Vamos a forjar un Perú más inclusivo, donde la prosperidad sea compartida por todos".

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Durante su discurso tras recibir las credenciales como presidenta electa, Keiko Fujimori sostuvo que el país inicia una nueva etapa que debe estar enfocada en el desarrollo y la unidad nacional.



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12:50 | En su discurso tras recibir las credenciales como presidenta electa, Keiko Fujimori aseguró que nunca dejó de creer en la democracia y en la necesidad de seguir trabajando por el país.

"Nunca perdí la convicción de que la democracia merece ser defendida y que el Perú siempre vale la pena todo esfuerzo", añadió.

Ceremonia Protocolar

12:49 | Durante la ceremonia de entrega de credenciales, la presidenta electa Keiko Fujimori afirmó que el documento otorgado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) representa el compromiso asumido con los ciudadanos.

"Recibimos estas credenciales como el mandato que millones de peruanos han depositado en nosotros para servir al Perú con honestidad, decisión y entrega", indicó la presidenta electa.

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12:48 | Keiko Fujimori recibe las credenciales del JNE como presidenta electa para el periodo 2026-2031.

Ceremonia Protocolar

Ceremonia Protocolar

Ceremonia Protocolar

12:42 | Miguel Torres y Luis Galarreta recibieron las credenciales otorgadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que los acreditan oficialmente como vicepresidentes electos de la República del Perú para el periodo 2026-2031.

Ceremonia Protocolar

Ceremonia Protocolar

12:41 | "Gobernar supone hacerlo para todos los peruanos. Escuchar incluso a quienes piensan distinto, fortalecer nuestras instituciones, respetar el Estado de derecho y mantener siempre que la legitimidad democrática no es un punto de llegada sino una responsabilidad que debe renovarse cada día al servicio del país"

12:40 | "Señora presidenta electa y señores vicepresidentes electos (...) las credenciales que hoy reciben acreditan el mandato que el pueblo peruano les ha conferido. Ese mandato constituye un honor y una enorme responsabilidad"

12:36 | "Así como el Perú eligió por primera vez a una mujer para ejercer la Presidencia por decisión soberana del pueblo, el JNE impulsó importantes innovaciones destinadas a fortalecer la transparencia, la fiscalización y la confianza ciudadana"

12:32 | "Esta decisión corresponde únicamente a la ciudadanía. Nuestra responsabilidad consiste en garantizar que esa decisión sea respetada. Proteger el voto de cada peruano", dijo Burneo.

12:31 | "Keiko presidenta", gritan en medio de algunas hurras. "Fuerza Popular", "sí se pudo"

Ceremonia Protocolar

12:25 | Presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, da unas palabras en la ceremonia.

"Por primera vez la voluntad soberana del pueblo peruano ha conferido la Presidencia de la República a una mujer", expresó Burneo. Las declaraciones del titular del JNE fueron seguidas de una serie de aplausos por parte de los invitados en la ceremonia protocolar.

Roberto Burneo Bermejo

12:22 | Lectura del acta de proclamación de resultados de la elección presidencial.

Lectura de resultados

12:11 | Entonan el Himno Nacional en el Gran Teatro Nacional y en exteriores en la ceremonia protocolar de entrega de las credenciales oficiales a la presidenta electa, Keiko Fujimori.

Himno Nacional

Himno Nacional

12:02 | Coro nacional de niños del Perú entonan el tema "Valicha" y "Bello Durmiente"

Ceremonia protocolar

Coro nacional de niños del Perú

11:58 | Keiko Fujimori Keiko y sus vicepresidentes suben al estrado, auditorio gritan "¡Sí se pudo!" en la ceremonia protocolar.

Ceremonia Protocolar

11:56 | Presidente Balcázar, Roberto Burneo y Keiko Fujimori ingresaron juntos a la ceremonia protocolar de entrega de credenciales.

Ceremonia Protocolar

11:53 | Fernando Rospigliosi llegó a la ceremonia protocolar.

Fernando Rospigliosi

11:49 | Hijas de Keiko Fujimori se encuentran en primera la fila de la ceremonia.

Hijas de Fujimori

11:39 | Asientos de los vicepresidentes de Keiko, a la izquierda Galarreta y a la derecha Miguel Torres, al medio Fujimori

Ceremonia Protocolar

11:37 | Giulliana Loza Avalos, la abogada penalista, se encuentra presente en la ceremonia protocolar.

Giulliana Loza Avalos

11:33 | Se van instalando los invitados en el auditorio del Gran Teatro Nacional.

Auditorio del Gran Teatro Nacional

11:28 | "Tenemos la humildad, la madurez y total profesionalismo para seguir avanzando como sistema, organización y país", indicó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

Roberto Burneo Bermejo

11:21 | El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló que los próximos comicios subnacionales representan un desafío mayor por la cantidad de circunscripciones y cargos en disputa.

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11:19 | "Nuestro sistema electoral tiene que ser fortalecido, esto va a ser parte del trabajo que vamos a tener en el Jurado para presentar las iniciativas legales como garante de la legalidad del proceso. Hay muchas que fortalecer y mejorar", añadió Roberto Burneo.

11:19 | "Hemos mejorado nuestras líneas de acción en diferentes aspectos, ese es el resultado de la segunda vuelta (...) cada elección en el país nos enseña muchas cosas", agregó Burneo en la ceremonia protocolar.

Roberto Burneo

11:18 | El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, afirmó que la institución ha fortalecido sus procesos con miras a las próximas Elecciones Municipales y Regionales.

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11:17 | "Deseamos todos que se garantice la legitimidad (...) gran responsabilidad de los políticos. (...) Toca que se privilegien los intereses del país, más que los intereses individuales y que nuevamente vayamos por la senda del futuro, del progreso y bienestar de nuestros ciudadanos", manifestó el titular del JNE.

11:15 | El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, abre la ceremonia.

"Hemos elegido por primera vez a una plancha presidencial liderada por una mujer que marca un hito histórico en torno a la inclusión, a la participación femenina y al trabajo de la madurez democrática de nuestro país", indicó

11:13 | El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas Serrano, llegó a la ceremonia.

Bernardo Pachas Serrano

11:06 | La presidenta electa Keiko Fujimori llegó al Gran Teatro Nacional de la mano de sus hijas

Keiko Fujimori

11:03 | Presidente José María Balcázar llega al Gran Teatro Nacional y es recibido por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo.

Cresidente José María Balcázar llega al Gran Teatro Nacional

10:57 | La presidenta electa Keiko Fujimori se dirige al Gran Teatro Nacional para participar en la ceremonia de entrega de credenciales oficiales, acompañada de sus hijas Kyara y Kaori Villanella Fujimori.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | La presidenta electa Keiko Fujimori se dirige al Gran Teatro Nacional para participar en la ceremonia de entrega de credenciales oficiales, acompañada de sus hijas.



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Keiko Fujimori

10:45 | A pocas horas de la ceremonia oficial en el Gran Teatro Nacional, crece la expectativa en los exteriores de la vivienda de Keiko Fujimori, quien recibirá sus credenciales que la acreditan como presidenta electa.