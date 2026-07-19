Keiko Fujimori expresa solidaridad y condolencias por el sismo en Junín que viene dejando cinco fallecidos y 21 heridos

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta electa Keiko Fujimori Higuchi se pronunció tras las consecuencias que viene dejando el sismo de magnitud 5.1, con epicentro en la provincia de Chupaca, región Junín, registrado la noche del sábado 18 de julio.

A través de sus redes sociales personales, la también lideresa de Fuerza Popular lamentó los resultados que viene dejando el movimiento telúrico, el cual viene dejando hasta el momento cinco fallecidos y 21 heridos, según lo señalado a Exitosa por el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Luis Enrique Vásquez Guerrero.

Mensaje a las familias por el difícil momento que les toca atravesar

La futura mandataria del Perú expresó sus más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos y su solidaridad con quienes han resultado afectados. Como se recuerda, hasta el momento se reportan más de 300 damnificados, una persona desaparecida, 48 viviendas destruidas y 18 con daños.

Frente a la emergencia que viene suscitándose en la región Junín, Fujimori Higuchi saludó las acciones realizadas por la Presidencia del Consejo de Ministros y exhortó al Gobierno a que continúen desplegando todos los esfuerzos posibles para intensificar las labores de búsqueda, rescate y atención de ciudadanos heridos y de las personas que más lo necesiten.

Lamento profundamente las consecuencias del sismo ocurrido en Junín. Expreso mis más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas y mi solidaridad con quienes han resultado afectados.



Saludo las acciones de la Presidencia del Consejo de Ministros y exhorto... — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 19, 2026

Cabe señalar que, el jefe del INDECI también anunció en Exitosa que junto al ministro de Defensa, Amadeo Flores, arribará esta mañana al lugar de los hechos para monitorear in-situ los daños y afectaciones a la vida y salud, a fin de brindar la ayuda necesaria en coordinación con el Gobierno Regional de Junín.

Labores que viene desarrollando el Ejecutivo

Tras el sismo ocurrido en Junín, el Ministerio del Interior informó través de un comunicado publicado este domingo19 de julio, que la Policía Nacional del Perú ha movilizado más de 250 efectivos de las Unidades de Servicios Especiales, Emergencia, Rescate, Policía Canina, Sanidad y otras unidades especializadas, a fin de encontrar a más sobrevivientes y brindar asistencia a las personas damnificadas.

De igual manera, comunicó que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ha desplegado más de 50 efectivos y 10 unidades para, en conjunto con el personal policial, atender la emergencia con la remoción de escombros, evacuación de personas afectadas y atención prehospitalaria.

Por su parte, el Ministerio de Salud informó más temprano el desplazamiento de dos ambulancias del SAMU Huancayo, 10 brigadistas y un Puesto Médico de Avanzada para brindar atención oportuna a la población afectada.

Asimismo, reportó que un equipo especializado de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd) se desplazó hacia Huancayo para fortalecer las acciones de respuesta y garantizar la continuidad de los servicios de salud.

Finalmente, la población continúa a la espera de más ayuda, no solo para poder subsistir, también para hallar a sus seres queridos dentro los escombros, teniendo en cuenta que desde que ocurrió el sismo no hay energía eléctrica en varias localidades de la provincia de Chupaca.