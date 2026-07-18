Keiko Fujimori invitó a excombatientes de la lucha contra el terrorismo a la Parada Militar

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta electa, Keiko Fujimori, invitó a excombatientes de la lucha contra el terrorismo a participar en la Gran Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias, que se realizará el próximo 29 de julio.

Keiko Fujimori invita a excombatientes al próximo desfile

Esta información fue confirmada por el presidente de la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia (Asonaded), Javier Pereyra, tras sostener una reunión con la mandataria electa en su oficina.

Como parte de las declaraciones para Exitosa, Pereyra indicó que una delegación de licenciados de las Fuerzas Armadas acudió al encuentro con el objetivo de expresar su respaldo a la presidenta electa y dar a conocer el trabajo que realizan como organización integrada por excombatientes.

"Nosotros estamos aquí. Hemos venido a expresar nuestro respaldo a la señora presidenta y a dar a conocer quiénes somos: licenciados de las Fuerzas Armadas y excombatientes de la lucha contra el terrorismo. No somos grupos violentistas ni etnocaceristas; somos la reserva que combatió el terrorismo en nuestro país, afirmó.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con excombatientes y representantes de la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia "SGTO 2 EP Robert Delgado Viera", con quienes reafirmó su compromiso de reconocer la labor de quienes participaron en la lucha... pic.twitter.com/BHRkU8zWf4 — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 18, 2026

Durante la reunión, realizada la tarde de este sábado, Keiko Fujimori recibió a decenas de excombatientes provenientes de distintas regiones del país. Según explicó Pereyra, el encuentro permitió presentar las principales demandas y reafirmar el compromiso de este colectivo con la defensa de la democracia y el orden constitucional.

Además, hoy hemos logrado algo muy importante: la señora presidenta nos ha invitado a participar en el desfile por Fiestas Patrias este 29 de julio", manifestó.

El dirigente precisó que Asonaded agrupa a cerca de 25 mil licenciados de las Fuerzas Armadas que participaron en la lucha contra el terrorismo durante los años de violencia. Asimismo, señaló que a la reunión asistió una representación de 80 integrantes procedentes de diversas regiones.

"Contamos con 25 mil hombres y estamos acá una delegación de 80 hombres de diferentes puntos del país como Huánuco, Junín, Huancayo, Chiclayo y otros lugares más", sostuvo.

La participación de estos excombatientes el Desfile Cívico Militar marcaría uno de los actos conmemorativos por el 205.º aniversario de la Independencia del Perú que se llevará a cabo el próximo 28 de julio.

Finalmente, esta invitación se produce a pocos días de las celebraciones por Fiestas Patrias, día que se dará la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta del Perú, uno de los eventos más importantes del calendario nacional, que cada año reúne a autoridades, miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y diversas delegaciones invitadas.