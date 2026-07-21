XXI Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú se realizará el 30 de julio por pedido de Keiko Fujimori

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras una reunión sostenida este martes 21 de julio entre la presidenta electa Keiko Fujimori con los representantes de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (Unicep) y del Concilio Nacional Evangélico del Perú (Conep), quedó confirmada que la XXI Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú se llevará a cabo el jueves 30 de julio y ya no el 29 como tradicionalmente se realiza.

Es importante señalar que, dicha variación en el día de la celebración del evento se debe a un pedido de la futura mandataria del país, quien el 28 de julio asumirá funciones cuando jure al cargo en el Congreso de la República.

Atención a las necesidades del país obligan a cambio de fecha

Luego de realizarse el encuentro en la Oficina de la Presidenta Electa, uno de los voceros de la congregación indicó que el pedido de cambio de día se debe a que la jefa de Estado busca trabajar y tomar "acciones inmediatas" para atender las principales demandas que exige la población.

"Hemos venido a traer la invitación y ellos nos han explicado que la situación del país merece una atención urgente, que ella y el gabinete necesitan tomar medidas prontas y que por esa razón, por este año, nos ha solicitado cambiar la fecha de la ceremonia", indicó.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Luego de reunirse con Keiko Fujimori, representantes de iglesias cristianas evangélicas indicaron que la ceremonia de acción de gracias se realizará el 30 de julio por sugerencia de la presidenta electa. Indicaron que ella les explicó que la... pic.twitter.com/B5KN0SADWQ — Exitosa Noticias (@exitosape) July 22, 2026

Es importante señalar que, durante las conversaciones sostenidas con diversos alcaldes de la capital, Keiko Fujimori aseveró que el inicio de su administración se caracterizará por hacerle frente a la inseguridad ciudadana y atender con todas las medidas de prevención, la llegada del Fenómeno El Niño.

Autoridades que asistirán al Perú para el cambio de mando

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori Higuchi, se reunió este lunes 20 de julio con el canciller Carlos Pareja Ríos, con la finalidad de iniciar los preparativos de la Transmisión del Mando Supremo 2026 y sus eventos conexos que se llevará a cabo entre el 27 y el 29 del mismo mes.

Desde la Oficina de la Presidenta Electa, Carlos Pareja Ríos confirmó la lista de autoridades extranjeras y sus cancilleres que asistirán al acto de honor, tradición que se realizará el 28 de julio, dando inicio al nuevo período constitucional. En ese sentido, los presidentes que han confirmado su presencia son los siguientes:

Felipe VI - Rey de España

- Javier Milei - Argentina

- Rodrigo Paz - Bolivia

- José Antonio Kast - Chile

- Santiago Peña - Paraguay

- Yamandú Orsi - Uruguay

- José Raúl Mulino - Panamá

- Nasry Asfura - Honduras

- Daniel Noboa - Ecuador

Asimismo, puntualizó que en representación de otros mandatarios, sus respectivos ministros de Relaciones Exteriores u otros titulares de carteras ministeriales, también asistirán a nuestro país. Además, acompañarán a la mandataria electa el primer ministro de Aruba, delegaciones de Japón, China y Marruecos, así como personalidades políticas extranjeras que serán invitados propiamente por Keiko Fujimori.

Finalmente, dichos actos fueron declarados de interés nacional en febrero último por el gobierno del expresidente José Jerí Oré.