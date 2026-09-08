Balón de Oro 2026: Messi, Mbappé y las grandes figuras que aparecen entre los 30 nominados

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La espera terminó y ya se conocen los nombres que van por el Balón de Oro 2026. France Football soltó la lista oficial de los 30 nominados, donde aparecen Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinicius Jr., Rodri y varias figuras que prometen darle emoción a la pelea por el trofeo.

Lista de nominados al Balón de Oro 2026

France Football dio a conocer la lista completa de los 30 nominados al Balón de Oro 2026 y, como era de esperarse, varios nombres de peso aparecen entre los candidatos. Uno de los que más llamó la atención es Lionel Messi, quien vuelve a figurar en la carrera por el prestigioso reconocimiento después de varias ediciones.

Pero el argentino no es la única figura que genera expectativa. Kylian Mbappé también está entre los elegidos, al igual que Vinicius Jr. y Rodri. A ellos se suman jugadores de primer nivel como Erling Haaland, Harry Kane, Lamine Yamal, Jude Bellingham y Ousmane Dembelé.

La lista completa de nominados al Balón de Oro 2026 es la siguiente:

Jude Bellingham (Inglaterra)

Pau Cubarsí (España)

Marc Cucurella (España)

Ousmane Dembelé (Francia)

Luis Díaz (Colombia)

Bruno Fernandes (Portugal)

Gabriel (Brasil)

Erling Haaland (Noruega)

Achraf Hakimi (Marruecos)

Harry Kane (Inglaterra)

Khvicha Kvaratskhelia

Lamine Yamal (España)

Sadio Mané (Senegal)

Marquinhos (Brasil)

Lautaro Martínez (Argentina)

Kylian Mbappé (Francia)

Nuno Mendes (Portugal)

Lionel Messi (Argentina)

Joao Neves (Portugal)

Michael Olise (Francia)

Willian Pacho (Ecuador)

Julián Quiñones (México)

Declan Rice (Inglaterra)

Rodri (España)

Fabián Ruiz (España)

William Saliba (Francia)

Ferran Torres (España)

Dayot Upamecano (Francia)

Vinicius Jr. (Brasil)

Vitinha (Portugal)

¿Cuándo será la gala del Balón de Oro 2026?

Con los 30 nombres ya puestos sobre la mesa, ahora toca esperar para conocer quién se quedará con el premio. Según France Football, la ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará el próximo 26 de octubre en Londres, Inglaterra.

El ganador será elegido mediante la votación de un jurado internacional integrado por periodistas especializados. Participará un representante de cada país que se encuentre entre las 100 mejores selecciones del Ranking FIFA Masculino y las 50 mejores del Ranking FIFA Femenino.

Para decidir al ganador se tomarán en cuenta varios puntos: el rendimiento individual y decisivo del futbolista, los logros colectivos y trofeos conseguidos, además de la clase y el juego limpio dentro y fuera de la cancha.

Así, el Balón de Oro 2026 ya tiene a sus 30 nominados y la pelea viene con nombres de lujo. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinicius Jr., Rodri y otras figuras buscarán quedarse con el reconocimiento, que será entregado el 26 de octubre en Londres.