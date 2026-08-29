Cientos de fieles adelantan celebración de Santa Rosa de Lima y dejan sus cartas en el pozo de los deseos

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Devoción en la capital. Diversas personas, desde niños hasta adultos mayores, acuden a la Basílica de Santa Rosa de Lima a un día de conmemorarse su celebración oficial. Con flores, velas y cartas en mano acuden a la ermita para rendir homenaje y pedirle a la santa peruana que les pueda cumplir sus deseos.

Cientos de fieles adelantan la celebración de Santa Rosa de Lima

Como es tradición en el calendario católico peruano, cada 30 de agosto se conmemora la fecha central de Santa Rosa de Lima. En esta ocasión, un equipo de Radio Exitosa llegó este sábado hasta el santuario de la denominada patrona oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En el lugar sagrado localizado en la cuadra 1 de la avenida Tacna, en el distrito de Cercado de Lima se pudo evidenciar que diversas familias participaron de la visita a la imagen sagrada y se acercaron al histórico pozo de los deseos donde dejaron sus cartas con peticiones de salud, trabajo, amor, paz, entre otros.

En diálogo con nuestro medio diversos fieles expresaron su alegría por asistir a la ermita de Santa Rosa de Lima sosteniendo que se ha vuelto una tradición heredada de generación en generación entre sus seres queridos. Además, compartieron qué le piden a través de sus manuscritos a la santa cuyo nombre verdadero fue Isabel Flores de Oliva.

Una docente deja cartas de alumnos

Tal es el caso de una docente de la institución educativa 7213 Peruano Japonés, de Villa El Salvador, que acudió con una bolsa llena de cartas de los alumnos de primaria y secundaria que con mucho anhelo, según contó, esperan que Santa Rosa de Lima pueda cumplirles los milagros que le han pedido.

"Ayer hemos tenido una celebración en honor a Santa Rosa de Lima, así que todos los niños de primaria e inclusive de secundaria han preparado sus cartitas con mucha emoción, esperanza porque es un lugar donde de repente hay necesidades, inquietudes, tantos deseos, anhelos", manifestó.

🔴🔵 #ExitosaSábado📅📅 | A un día de la festividad de Santa Rosa de Lima, cientos de devotos han llegado hasta su basílica en el Cercado de Lima para, como es tradición, dejar su carta en el pozo de los deseos. Fieles manifestaron para Exitosa que cada año cumplen con este... pic.twitter.com/qzH458PA1o — Exitosa Noticias (@exitosape) August 29, 2026

Otra de las entrevistadas reveló que todos los años visita a la santa limeña a quien catalogó como "muy milagrosa" y aseguró que es importante tener fe. Además, sostuvo que este año le está pidiendo a Santa Rosa de Lima que le brinde salud, trabajo y que haya paz así como la recuperación de los enfermos.

A un día de la celebración oficial por el Día de Santa Rosa de Lima, cientos de personas acuden a la cuadra 1 de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, a la basílica de la santa peruana. Con flores, cartas y vela en mano se acercan al pozo de los deseos con la fe y devoción de que les pueda cumplir sus peticiones.