Rafael Belaúnde Llosa sobre interpelación presentada en su contra en el Congreso: "Hay que esperar que el Pleno decida"

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, se pronunció este domingo 30 de agosto sobre la moción de interpelación presentada en su contra por la bancada de Juntos por el Perú.

Como se recuerda, a mediados de mes, el grupo parlamentario de izquierda formuló su pliego con 43 preguntas relacionadas al presunto nexo que tendría con la Minera Poderosa, la estrategia militar aplicada en la provincia de Pataz durante los estados de emergencia y la eventual incorporación del Perú en el Escudo de las Américas para combatir la delincuencia y el narcotráfico.

Respetará decisión del Pleno por moción de interpelación

Desde San Juan de Lurigancho, el titular del Ministerio de Defensa sostuvo que "respetará lo que diga el Pleno", con referente a la moción de interpelación que busca esclarecer un presunto conflicto de interés con la citada empresa minera.

Tal como es de conocimiento, el texto acusatorio del diputado Marino Lavado hace mención al financiamiento que recibió el partido político Libertad Popular en la última campaña presidencial.

Según la moción, los aportes fueron efectuados por Evangelina Arias Vargas de Sologuren, presidenta del directorio de Minera Poderosa, empresa que desarrolla actividades en Pataz. Cabe precisar que, la información financiera reportada ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registra ocho aportes económicos.

"Hay que esperar no más que el Pleno decida, si es que me interpelan iré a contestar, como corresponde en el ordenamiento jurídico y en toda democracia", puntualizó.

🔴🔵🚨 #AHORA | En declaraciones a Exitosa, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, se pronunció sobre una posible interpelación en el Congreso y señaló que esperará la decisión del Pleno. "Si me interpelan, iré a contestar como corresponde en el ordenamiento jurídico", afirmó.... pic.twitter.com/b5jeXKanSv — Exitosa Noticias (@exitosape) August 30, 2026

Cerco perimétrico militar en los accesos a los penales

Del mismo modo, Rafael Belaúnde Llosa anunció las Fuerzas Armadas se encargarán de hacer un control perimétrico en los accesos a los penales del país, como parte de la estrategia del Gobierno contra la criminalidad.

En ese sentido, reveló que el penal Ancón I (Piedras Gordas) será el punto de partida de la estrategia para combatir las extorsiones. Además, sostuvo que el plan se replicará en otros cuatro establecimientos penitenciarios, no descartando que pueda extenderse a más cárceles del interior del país, si es que los resultados son más que favorables desde un inicio.

"Vamos a desplegar equipos de escaneo personal que detectan, no solamente objetos metálicos, cualquier cosa que está acoplada al cuerpo o escondido en una cavidad va a poder ser detectado. Vamos a desplegar equipos de escaneo de bultos para poder escanear los paquetes y la idea es que, nadie ingresa al penal si no ha pasado por este retén militar primero", señaló.

En esa misma línea, puntualizó esta medida no tendrá excepción alguna, por lo que el personal administrativo del INPE, visitas y hasta los proveedores de alimentos tendrán que ser revisados de manera obligatoria.

Sobre la ejecución del plan, Belaúnde Llosa afirmó que ya se encuentran en el proceso de adquisición de los equipos; no obstante, resaltó que a su sector fue puesto a disposición dos equipos de escáner personales que estaban en Palacio de Gobierno y que la SUNAT los está apoyando con equipos para escanear bultos; asimismo, ya cuentan con los detectores de metales, por lo que la implementación del plan piloto, aseveró, será en el menor tiempo posible.