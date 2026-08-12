Keiko Fujimori nombra a viceministro de Justicia en el Consejo Directivo de la Procuraduría pese a impedimento legal

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, nombraron al viceministro Juan Falconí Gálvez como integrante del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado. La medida fue oficializada este miércoles mediante una resolución suprema en el diario oficial El Peruano .

La polémica designación del viceministro

La incorporación de Falconi Gálvez se produce inmediatamente después de aceptarse la renuncia de Magno Abraham García Chávarri, quien cesó en sus funciones mediante la Resolución Suprema N.º 158-2026-JUS.

"Designar al señor Juan Teodoro Falconi Gálvez, como miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, en su calidad de representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", indica la resolución.

Gobierno designa Falconi como miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado.

Sin embargo, un informe periodístico de Latina advierte que se trataría de un nombramiento indebido que contraviene de forma expresa la normativa vigente. En 2019 se aprobó el Decreto Supremo 018-2019-JUS, reglamento que reestructura la defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado (PGE), cuyo marco prohíbe explícitamente que funcionarios públicos ejerzan como miembros del Consejo Directivo mientras continúen en sus cargos.

"Están impedidos de ser miembros del Consejo Directivo, mientras ejerzan función pública y hasta doce (12) meses luego de haber cesado en el cargo", señala el documento.

Decreto señala que la designación es irregular.

El nombramiento de Falconi en el Consejo Directivo de la Procuraduría se concretó apenas una semana después de haber asumido como viceministro de Justicia, el pasado 4 de agosto. Cabe recordar que el abogado ya había ejercido este viceministerio en 2017, durante la gestión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski

¿Cuáles son las funciones del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado?

Según establece el Decreto Legislativo 1326, el Consejo Directivo constituye la máxima instancia de la Procuraduría General del Estado. Su conformación abarca a tres integrantes designados por un periodo de cinco años: el procurador general del Estado, quien ejerce la presidencia y posee voto dirimente, un representante de la Contraloría General de la República y otro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).

Entre las funciones del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado está la de dirigir el proceso de selección de procuradores, quienes defienden los intereses del Estado en todas las instituciones públicas.

Con este nombramiento, el viceministro Juan Falconi asume un rol clave dentro del máximo órgano de la Procuraduría General del Estado. Sin embargo, su cuestionada incorporación en el Consejo Directivo deja en evidencia un directo desacatamiento a la normativa vigente que prohíbe el ejercicio simultáneo de funciones en dicha entidad.