Bancada de Juntos por el Perú se pronuncia tras detención de Julián Pérez por presunta agresión a una mujer

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

A través de un comunicado oficial, la bancada de Juntos por el Perú expresó su rechazo a toda forma de violencia, indicó que el caso ya es materia de investigación por las autoridades competentes y anunció que realizará una evaluación interna conforme se desarrollen las diligencias.

En el documento, difundido tras conocerse la intervención del diputado, Julián Pérez Mallqui, de la bancada de Juntos por el Perú, quién fue detenido en la comisaría del distrito de San Miguel. El parlamentario fue intervenido por la Policía tras ser denunciado por una presunta agresión contra una mujer.

Según información preliminar, el caso ocurrió en un inmueble ubicado en el jirón Mancos II. La presunta agraviada, una mujer de 44 años, también fue trasladada a la dependencia policial para participar en las diligencias.

Reafirman rechazo a toda forma de violencia

La bancada señaló que tomó conocimiento de los hechos y remarcó que esperará los resultados de las investigaciones antes de adoptar una decisión en el ámbito de sus competencias.

"La bancada de Juntos por el Perú ha tomado conocimiento de la intervención del diputado Julián Pérez Mallqui, hecho que viene siendo materia de investigación por las autoridades competentes", señala el comunicado.

Pronunciamiento Juntos por el Perú

En su pronunciamiento, la agrupación parlamentaria enfatizó que mantiene una postura firme frente a cualquier acto de violencia y reafirmó su compromiso con el respeto al debido proceso.

"Como bancada, reafirmamos nuestro rechazo absoluto a toda forma de violencia y nuestro compromiso con el respeto al debido proceso", indicó Juntos por el Perú.

El comunicado también deja en claro que la organización política no minimizará la gravedad de los hechos denunciados y que seguirá de cerca el desarrollo del caso, a fin de actuar en concordancia con los resultados que determinen las autoridades competentes.

#LoÚltimo | Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar realiza diligencias urgentes tras la detención del diputado Julián Pérez por presuntos hechos de violencia física y psicológica.



Las acciones fiscales, que se desarrollan en... pic.twitter.com/2gyLWX4j3T — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 30, 2026

Evaluarán medidas internas

Asimismo, la bancada de Juntos por el Perú informó que realizará un seguimiento permanente a las investigaciones y que, en función de los avances del proceso, analizará la aplicación de eventuales medidas internas contra el parlamentario.

"En ese sentido, seguiremos de cerca el desarrollo de las investigaciones y, en el ámbito de nuestras competencias, evaluaremos la adopción de las medidas que correspondan, conforme a los resultados de la investigación y a nuestras normas internas", precisa el documento.

Con este comunicado, Juntos por el Perú busca marcar distancia del caso, reiterando su condena a cualquier manifestación de violencia y dejando en manos de las autoridades el esclarecimiento de los hechos. Al mismo tiempo, la bancada adelantó que sus decisiones internas dependerán del avance de las investigaciones y de lo que establezcan sus normas partidarias.