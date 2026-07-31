Derrumbe de un túnel deja al menos cuatro muertos y varios heridos: Caso bajo investigación

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El derrumbe de un túnel en construcción en la madrugada del viernes 31 de julio dejó al menos cuatro muertos y varios heridos, de acuerdo al reporte preliminar. El incidente se encuentra bajo investigación al norte de China.

Derrumbe de túnel en construcción: Reporte de víctimas

De acuerdo a los últimos reportes, un accidente se registró en la madrugada de este viernes en la región septentrional china de Mongolia Interior, al norte de China. Las autoridades informan que un tramo de la construcción de la obra de un túnel de un proyecto de almacenamiento de energía por aire comprimido se derrumbó.

El accidente ocurrió al promediar las 5:30 a.m. de este 31 de julio, precisamente en el tramo de la construcción del túnel a cargo de China Railway 15th Bureau Group Co., Ltd. para el condado de Zhuozi, Ulanqab.

Lamentablemente, el derrumbe del túnel dejó al menos cuatro muertos y seis heridos, de acuerdo al reporte de las autoridades en China a la agencia estatal Xinhua, quienes terminaron las labores de búsqueda y rescate de las personas que resultaron afectados.

Accidente en China bajo investigación

Los heridos por el derrumbe de un tramo del túnel en construcción, fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir tratamiento, mientras que la gestión del incidente, la investigación y los procedimientos posteriores están en marcha para determinar las causas exactas que dieron origen a la tragedia en el norte de China.

Para una diligencia objetiva y más exhaustiva, el gobierno de la región autónoma de Mongolia Interior ha creado un equipo exclusivo para la averiguación de las circunstancias de los hechos.

Otra tragedia en China: Deslizamiento de tierra dejó varias víctimas

El accidente en un túnel en Mongolia Interior, se da a solo 14 días del deslizamiento de tierra que se reportó en Chongqing. De acuerdo a los reportes, el incidente dejó más de 10 edificios sepultados y obligó a evacuar a más de mil personas el 17 de julio.

Lamentablemente, también dejó un saldo de 51 fallecidos y más de 30 personas desaparecidas. Las autoridades locales informaron de que las operaciones de rescate en tierra ya han concluido, aunque continúan las tareas de búsqueda subacuática y los trabajos para limpiar el río, restablecer el tráfico y recuperar la normalidad en la zona.

Es así como una vez más China sufre una terrible tragedia. Se reportó que en la madrugada de este viernes 31 de julio el derrumbe de un túnel en un proyecto de almacenamiento de energía de aire comprimido dejó al menos cuatro muertos y seis heridos. El caso se mantiene bajo investigación en el condado de Zhuozi, en Ulaanqab, región autónoma de Mongolia Interior.