Keiko Fujimori ante la ONU: Perú tendrá una profunda reforma educativa con escuela de formación de directores

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas los principales lineamientos de su Gobierno en materia educativa y afirmó que el Perú ha iniciado una profunda reforma del sector.

Durante su intervención, la mandataria vinculó la mejora de los aprendizajes con la generación de oportunidades laborales para los jóvenes y con la prevención de la violencia y la criminalidad.

Fujimori sostuvo que la educación debe convertirse en una herramienta que permita a los niños y adolescentes desarrollar capacidades para incorporarse posteriormente al mercado laboral y evitar situaciones de vulnerabilidad frente al crimen.

"Si es que a la vez no enfrentamos el reto de desarrollar un mejor sistema educativo, sólo dándole oportunidades efectivas de aprendizaje a nuestros niños y adolescentes, será posible que los jóvenes y adultos se inserten a los mercados laborales y no sean captados por el crimen. Por eso, nuestro segundo reto será convertir a la educación en una herramienta de transformación social y de prevención de violencia y el crimen", afirmó.

La jefa de Estado añadió que la calidad educativa también tiene efectos en las condiciones de vida de las personas, al relacionarla con mayores ingresos, mejores hábitos de salud y movilidad social.

Educación como herramienta contra la criminalidad

Durante su discurso, Fujimori señaló que las deficiencias en el aprendizaje escolar constituyen, junto con otros factores, elementos que pueden contribuir a escenarios de mayor criminalidad.

Por ello, planteó que la política educativa debe abordar no solo la infraestructura de los colegios, sino también la calidad de la enseñanza y las capacidades de quienes participan en el proceso educativo.

"En el lado opuesto, encontramos que las debilidades y fallas en el aprendizaje escolar son junto con otros factores predictores y combustibles de la criminalidad. En este sentido, mi gobierno ha iniciado una profunda reforma en la educación en el Perú ", sostuvo.

🔴🔵🚨 #AHORA | Durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta Keiko Fujimori afirmó que su gobierno ha iniciado una profunda reforma educativa en el país. Asimismo, señaló que uno de los principales ejes será la creación de una Escuela de... pic.twitter.com/FlJuJyxUmN — Exitosa Noticias (@exitosape) September 22, 2026

La mandataria detalló que esta reforma contempla el fortalecimiento de la infraestructura educativa, la provisión de servicios digitales y la entrega de material educativo. Asimismo, indicó que se buscará mejorar las capacidades y herramientas de los docentes.

"Esta fortalecerá la infraestructura educativa, la provisión de servicios digitales y la entrega de material educativo, pero además fortaleceremos las capacidades y medios de enseñanza de los profesores", señaló.

El Gobierno ya había presentado, el pasado 14 de septiembre, el Plan Nacional de Educación 2026-2031, una hoja de ruta que incluye medidas sobre aprendizajes, infraestructura, conectividad, formación docente y liderazgo de los directores.

Escuela de Formación de Directores

Uno de los anuncios destacados por Fujimori ante la ONU fue la creación de una institución especializada para preparar a quienes estarán al frente de los colegios. La propuesta también forma parte del plan educativo presentado por el Gobierno y busca fortalecer el liderazgo en las instituciones educativas.

"Y el corazón de la reforma será la creación de la escuela de formación de directores cuya finalidad es dotarlos de las herramientas y habilidades necesarias para liderar sus escuelas con autonomía, que se conviertan en modelos inspiradores, que promuevan la participación de los padres en esta misión de hacer de cada niño un ciudadano solidario, respetuoso y orgulloso de su país", manifestó.

La propuesta apunta, según lo expuesto por la mandataria, a que los directores tengan mayores herramientas para conducir sus instituciones y promover la participación de las familias en la formación de los estudiantes.

El plan oficial contempla la creación de una Escuela Nacional de Directores y un incremento progresivo de autoridades escolares capacitadas bajo este modelo.

Con este anuncio, Keiko Fujimori colocó la reforma educativa como uno de los ejes de su gestión y vinculó la mejora de los aprendizajes con la prevención de la violencia y la generación de oportunidades. La propuesta incluye intervenciones en infraestructura, conectividad y formación docente, pero otorga un papel central al fortalecimiento del liderazgo de los directores mediante la nueva escuela de formación.