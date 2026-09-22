Denuncian que bots acapararon boletos de Machu Picchu en página oficial: "Esa plataforma no ha funcionado de manera adecuada"

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, Carlos Gonzales, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Cusco, cuestionó el funcionamiento del sistema y aseguró que sus deficiencias habrían permitido prácticas de acaparamiento mediante programas automatizados o bots.

El representante del sector turístico recordó que los problemas de la plataforma no son recientes y que las empresas vinculadas al turismo ya habían solicitado modificaciones antes de la pandemia.

Según explicó, en 2019 se realizó incluso un informe técnico que determinó la necesidad de implementar un nuevo sistema para la venta de entradas al principal atractivo turístico del país.

"El año 2019, ya ante tanta insistencia del sector privado de turismo que pedía de que se revise una plataforma que tenía ya casi 20 años en uso y que ya no aguantaba más parches ni actualizaciones, el año 2019 finalmente se hizo un informe técnico mediante el cual ya se oficializaba que se tenía que trabajar en una nueva plataforma para la venta de boletos a Machu Picchu", señaló.

Cuestionan cambios en la plataforma

Gonzales explicó que el proceso para implementar un nuevo sistema quedó afectado por la pandemia en 2020 y que, posteriormente, se intentó retomar el proyecto. Sin embargo, cuestionó algunas decisiones adoptadas durante los años siguientes y señaló que posteriormente se trabajó con una empresa privada para implementar una plataforma que, según indicó, permitió mejorar la transparencia del proceso.

"Entonces posteriormente a eso se hizo el esfuerzo de trabajar junto con una empresa privada, con Joinuss, para hacer una plataforma moderna con la cual se empezó a tener una mejoría y un trabajo más transparente", indicó.

El presidente de la Cámara Regional de Turismo de Cusco agregó que posteriormente el Estado retomó la administración del sistema.

"Lamentablemente nuevamente debido a la conflictividad social y a presiones de sectores de grupos de interés de la población y sectores políticos sociales es de que el Estado vuelve a asumir la plataforma con la promesa de que va a ser una plataforma moderna en articulación entre el Ministerio de Cultura y la Oficina de Transformación Digital de PCM", sostuvo.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, Carlos González, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Cusco, se refirió a las dificultades registradas en la plataforma oficial para la venta de boletos a Machu Picchu. En ese sentido, cuestionó el funcionamiento del... pic.twitter.com/qRgb95PIRQ — Exitosa Noticias (@exitosape) September 22, 2026

Advierten uso de software automatizado

Para Gonzales, una de las principales dificultades está relacionada con los vacíos del sistema, los cuales, según afirmó, habrían sido aprovechados mediante software automatizado para ingresar numerosas solicitudes en poco tiempo.

"Lamentablemente esa plataforma no ha funcionado de la manera adecuada, presenta varias dificultades que desde hace ya son tres años prácticamente venimos pidiendo de que se modifiquen dentro de ellos estos vacíos, estas deficiencias que han permitido lo que tú explicas, que se utilicen software malintencionado para el acaparamiento de boletos", declaró.

El representante explicó que una persona puede tardar varios minutos en completar manualmente sus datos, mientras que un programa automatizado puede ejecutar el mismo proceso en milisegundos.

"Esta digitación de información puede tomar pues cinco o diez minutos probablemente, pero sin embargo con paquetes de software esos mismos datos pueden ingresar en cuestión de milisegundos y de esa manera personas o empresas malintencionadas pueden cargar simultáneamente cientos de datos en la plataforma", indicó.

Finalmente, Gonzales sostuvo que el sistema de espera habría permitido repetir estas operaciones de manera continua. Según su versión, ello habría generado un acaparamiento de entradas que posteriormente podían ser ofrecidas a precios mayores.

Las declaraciones del representante turístico vuelven a poner bajo escrutinio el funcionamiento de la plataforma de venta de boletos a Machu Picchu. Gonzales sostiene que las deficiencias del sistema deben ser corregidas para evitar que herramientas automatizadas perjudiquen a los visitantes y afecten la transparencia en el acceso a las entradas.