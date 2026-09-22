Conmebol abre investigación contra jugador de Cienciano por acusar de soborno a presidente de City Torque

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La eliminación de Cienciano de la Copa Sudamericana 2026 terminó dejando una situación inesperada. Luego de caer frente a Montevideo City Torque en Uruguay, Santiago Arias acusó al presidente del club charrúa de un presunto soborno a jugadores del cuadro cusqueño.

Conmebol pide explicaciones a Santiago Arias

Cienciano quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 después de perder ante Montevideo City Torque en el duelo de vuelta de los cuartos de final, disputado en el estadio Centenario de Uruguay.

El resultado significó un duro golpe para el conjunto cusqueño, que buscaba volver a hacer historia a nivel internacional, tal como ocurrió con la conquista de 2003.

Sin embargo, tras el encuentro, la atención terminó centrada en las declaraciones de Santiago Arias. El jugador aseguró que el presidente de Montevideo City Torque habría ofrecido dinero a jugadores de Cienciano para provocar expulsiones durante el partido.

"El presidente anda ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros", habría manifestado el futbolista, según la comunicación difundida por el organismo sudamericano. Arias incluso señaló que podía indicar el monto que presuntamente se habría ofrecido.

A raíz de estas afirmaciones, la Conmebol abrió una investigación preliminar identificada con el expediente UD.IP-01-26, bajo el artículo 19 de su Código Disciplinario. El organismo decidió citar al jugador para conocer directamente su versión y obtener mayores detalles sobre lo ocurrido.

La citación ya tiene fecha y hora: será el miércoles 30 de setiembre a las 9:00 a.m. de Perú, por Zoom. La notificación aclara que esta instancia no representa una conclusión sobre la acusación ni establece responsabilidades o una eventual sanción.

Santiago Arias quedó bajo investigación preliminar de la Conmebol tras acusar al presidente de Montevideo City Torque de ofrecer dinero a jugadores de Cienciano. El futbolista ya se retractó públicamente de sus declaraciones.

Santiago Arias se retractó de sus acusaciones

ntes de que saliera a la luz lo de su expediente, Santiago Arias ya abía dado un paso al costado. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el futbolista se retractó de manera expresa de sus declaraciones y reconoció que no tenían sustento.

"Quiero retractarme expresa e íntegramente de las declaraciones que realicé públicamente", manifestó Arias al referirse a sus afirmaciones sobre una supuesta comunicación telefónica entre un director de Montevideo City Torque y futbolistas de Cienciano.

Santiago Arias también reconoció que la acusación sobre un presunto soborno no estaba respaldada por los hechos. "Reconozco que dicha afirmación carecía de todo sustento y fundamento fáctico", señaló.

Además, dejó sin efecto cualquier declaración relacionada con el supuesto ofrecimiento de dinero y ofreció disculpas al director de Montevideo City Torque, a las autoridades de la institución y al plantel principal.

Así, Santiago Arias deberá responder ante la Conmebol por las acusaciones que realizó tras la eliminación de Cienciano ante Montevideo City Torque, pese a que luego se retractó públicamente y reconoció que sus señalamientos sobre un supuesto soborno no tenían sustento.