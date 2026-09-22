Donald Trump reivindica captura de Nicolás Maduro en Venezuela y lo califica como "dictador" y "criminal"

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante su exposición en la 81.ª sesión la Organización de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó su exposición ante los líderes de los países miembros del organismo y se refirió acerca de de Nicolás Maduro. Reivindicó la captura de quien fue presidente de Venezuela y lo denominó "dictador" y "criminal".

Donald Trump se refiere sobre la captura de Nicolás Maduro

En su discurso, destacó la operación militar estadounidense llevada a cabo el pasado 3 de enero del 2025 para arrestar al dictador venezolano Nicolás Maduro en Caracas, capital de Venezuela.

"Entramos a una base militar que se supone que estaba fuertemente custodiada y arrestamos al proscrito dictador y criminal Maduro. Desde ese día, cientos de presos políticos han sido liberados y trabajamos para un mejor futuro para los venezolanos", manifestó el mandatario.

Cabe señalar que, el inquilino de la Casa Blanca emitió su discurso contra Maduro Moros, las cámaras de la transmisión oficial de las Naciones Unidas pusieron su mirada sobre la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien observaba, pero en ningún momento mostró ningún reparo ni disgusto.

Es importante sostener que el mandatario republicano se reúna con la presidenta encargada de Venezuela este martes en el Lotte Palace Hotel de Nueva York en un evento cerrado a la prensa, siendo esta la primera vez que ambos mandatarios se reúnen en persona.

#AHORA | Trump llama "dictador" y "criminal" a Nicolás Maduro, se ufana de la operación militar que lo capturó y anuncia que, al ganar la guerra EEUU, se queda "con los despojos".



Delcy Rodríguez escucha en la audiencia. pic.twitter.com/cH6aoxgcb1 — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) September 22, 2026

El acuerdo petrolero con Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro

La detención de Nicolás Maduro llevó a que el gobierno de Estados Unidos pudiera negociar un acuerdo beneficioso con el petróleo de Venezuela. Acerca de ello, Trump afirmó que ambos países tienen un mayor acuerdo con 65 millones de barriles de petróleo, situación que ha llevado a que grandes empresas petroleras busquen unirse.

"Firmamos el mayor acuerdo petrolero en la historia, cubriendo 65 millones de barriles de petróleo, algo que beneficiará enormemente a Estados Unidos y Venezuela, y ayudará a abaratar el costo de la energía en el mundo", puntualizó durante su exposición.

Agregó que las principales compañías energéticas internacionales ya han iniciado a ingresar al mercado venezolano con el objetivo de dinamizar la extracción y contribuir a la reducción de los precios globales de este tipo de energía.

En conclusión, en la 81.ª sesión la Organización de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reivindicó la captura de quien fue presidente de Venezuela y lo denominó "dictador" y "criminal".