'Jhonsson Pulpo' pasará la noche en la Base Naval del Callao, confirma ministro del Interior

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El ministro del Interior, César Astudillo, anunció que Jhonsson Smit Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo', señalado como cabecilla de la organización criminal 'Los Pulpos', permanecerá esta noche en la Base Naval del Callao.

El traslado se realiza luego de que el Poder Judicial dictara 36 meses de prisión preventiva en su contra, mientras continúan las investigaciones por los presuntos delitos que se le atribuyen.

'Jhonsson Pulpo' fue escoltado por agentes policiales

Durante las primeras horas de la tarde, 'Jhonsson Pulpo' fue trasladado bajo un fuerte resguardo policial desde la sede de la Dirección de Lavado de Activos. El cabecilla de 'Los Pulpos' salió a bordo de un vehículo blindado del equipo SUAT, acompañado por su presunto cómplice Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, quien también fue ubicado en Bolivia.

Jhonsson Cruz pasará noche en Base Naval

El ministro del Interior, César Astudillo, brindó declaraciones y confirmó que 'Jhonsson Pulpo' permanecerá recluido esta noche en la Base Naval del Callao en la brevedad de las horas.

"Hoy va a dormir ahí, en la Base Naval", afirmó.

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