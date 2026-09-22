Mano Menezes contó la verdadera razón por la que Renato Tapia no fue convocado a la selección peruana

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana ya se encuentra en Estados Unidos para disputar sus amistosos de septiembre y octubre ante los locales, México, Canadá y Colombia. En este contexto, Renato Tapia volvió a quedar fuera de la convocatoria y Mano Menezes explicó la verdadera razón de su ausencia en la Bicolor.

Menezes mantiene seguimiento a Tapia

Renato Tapia no forma parte de la selección peruana desde septiembre de 2025, una ausencia que nuevamente llamó la atención entre los habituales nombres de la Bicolor. Ante esta situación, Mano Menezes fue consultado por el volante de Al Wasl y explicó que su caso sigue bajo la atención del DT.

El entrenador brasileño, en diálogo con Movistar Deportes, destacó que Renato Tapia es uno de los futbolistas que más ha observado desde que asumió el cargo. "Quizás es uno de los jugadores a los que he seguido más de cerca es Renato Tapia", comentó.

Menezes también reveló que existe una comunicación cercana con el entorno del jugador. "El médico de su club es mi amigo personal, trabajamos juntos en Flamengo. Así que tenemos interés en todos, siempre lo he dicho desde el primer momento que llegué aquí", señaló.

De esta manera, el técnico dejó entrever que la falta de convocatoria no significa que Renato Tapia haya quedado descartado del proceso, sino que forma parte de una evaluación que continuará en los próximos meses.

¿Por qué eligió a Wilder Cartagena?

Uno de los puntos más llamativos de la explicación de Mano Menezes fue la elección de Wilder Cartagena para esta gira. El jugador del Orlando City fue considerado en lugar de Renato Tapia debido, principalmente, a su cercanía con Estados Unidos, donde la selección peruana afrontará sus amistosos.

"Llevaremos a Cartagena para los partidos en Estados Unidos porque él está ahí, es más práctico para nosotros que lo usemos para observarlo allí con nosotros, entonces sirve a todo", precisó el técnico.

Además, Menezes explicó que actualmente trabaja en una etapa de renovación, por lo que busca probar distintas alternativas antes de definir a los jugadores que tendrán continuidad en el nuevo proceso.

"Actualmente estamos en proceso de renovación de nuestro plantel, y este es el momento de intentar encontrar algunos jugadores", manifestó.

Así, Mano Menezes explicó que Renato Tapia no fue convocado a la selección peruana principalmente porque para esta gira optó por utilizar a Wilder Cartagena, quien juega en Estados Unidos. Sin embargo, El futbolista de Al Wasl continúa bajo seguimiento y no está descartado.