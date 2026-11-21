21/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo que el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) representa una oportunidad para el Perú tras participar en las actividades desarrolladas en la ciudad china de Shenzhen, donde se congregaron los líderes de las 21 economías miembros.

Alcance comercial de APEC e inversiones en el Perú

En una entrevista concedida al medio chino CCTV, la jefa de Estado señaló la relevancia de este espacio que agrupa economías que representan el 60% del PBI mundial y el 50% del comercio exterior.

Durante la entrevista, la mandataria indicó que el bloque concentra entre el 60% y el 65% del comercio exterior peruano y proyectó que el país superará los US$ 100,000 millones en exportaciones este año . Asimismo, afirmó que el foro trasciende una instancia protocolar para el intercambio económico nacional.

"De este comercio exterior para el Perú significa el 60 o 65%. Y acabamos de batir récord en comercio exterior. Vamos a llegar este año a más de 100,000 millones de dólares en exportación. Entonces, para mí APEC no es un simple foro, es una gran oportunidad para el Perú", indicó.

Fujimori añadió que el Perú ofrece iguales reglas de competencia a los capitales extranjeros, pero puso énfasis en facilitar el acceso de actores locales a los mercados del bloque. En ese sentido, destacó las condiciones macroeconómicas y los sectores productivos del país para captar inversiones.

"Pero mi enfoque está en los pequeños inversionistas, en los pequeños agricultores que puedan tener la posibilidad de exportar sus productos a estos 20 países adicionales. Para mí es una oportunidad de invitar a los inversionistas de todos los países del mundo a que miren al Perú, que tiene una posición sólida económica", declaró.

Peruvian President @KeikoFujimori: APEC presents major opportunities for Peru #APECChina2026 https://t.co/tICYPlbFFH — CGTN (@CGTNOfficial) November 22, 2026

Reunión con Xi Jinping, cooperación bilateral y rol logístico

En el ámbito bilateral, la presidenta calificó de fructífera su reunión con el mandatario chino Xi Jinping, en el marco de los 55 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Señaló que el diálogo abordó mecanismos para agilizar el intercambio comercial y mantener la cooperación en distintos ámbitos.

"Hemos podido también conversar con el presidente Xi Jinping sobre las alianzas que queremos hacer en aduanas inteligentes, para que el comercio entre Shanghái y Chancay sea mucho más rápido y seguir en este intercambio, no solamente en temas de educación, de salud, de cultura, que ya venimos recibiendo gran cooperación", indicó la presidenta Keiko Fujimori.

Respecto a su encuentro con inversionistas chinos, la mandataria destacó el interés empresarial por el mercado peruano y anunció que el país albergará la próxima edición de la cumbre empresarial entre China y la región. Extendió además una convocatoria a los empresarios para visitar el territorio nacional.

"El próximo año se va a celebrar el 19.º evento de empresarios chinos con América Latina y el Caribe, y la sede va a ser el Perú. Así es que, a través de su medio de comunicación los invito, porque creo que va a ser un gran encuentro y para los que puedan viajar al Perú van a encontrar que es un país con grandes oportunidades y que los recibe con los brazos abiertos", señaló.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | En una entrevista exclusiva con el medio chino, la presidenta Keiko Fujimori, sostuvo que el APEC es una gran oportunidad para el Perú. Resaltó la importancia de participar en las reuniones realizadas en la ciudad china de Shenzhen, punto de encuentro de las economías del mundo. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 22, 2026

Finalmente, la jefa de Estado subrayó la ubicación geográfica del Perú en Sudamérica como factor clave para su articulación con el Asia-Pacífico y proyectó el desarrollo de infraestructura portuaria vinculada al comercio interoceánico.

En ese sentido, Keiko Fujimori destacó los resultados de su participación en APEC 2026 en Shenzhen, el récord en comercio exterior, los acuerdos conversados con el presidente Xi Jinping y la proyección del Perú como centro logístico regional.