Perú y Colombia buscan reactivar y fortalecer sus vínculos diplomáticos

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante el 81° Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta peruana, Keiko Fujimori, mantuvo un importante encuentro de trabajo con el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

Las máximas autoridades enfocaron este diálogo internacional en reactivar su vínculo diplomático e impulsar la cooperación bilateral. En este contexto, los representantes gubernamentales valoraron la reciente designación de Embajadores como una medida fundamental.

Esta estratégica acción diplomática busca instaurar una renovada etapa de confianza plena entre el Perú y el gobierno colombiano, promoviendo así la integración profunda de sus respectivas fronteras durante los próximos años.

Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el vicepresidente de Colombia.

Preparativos para el Gabinete Binacional en Barran

quilla

Las delegaciones oficiales confirmaron formalmente la programación detallada del Encuentro Presidencial y la realización conjunta del VII Gabinete Binacional. Ambas importantes cumbres gubernamentales están previstas para desarrollarse en la ciudad de Barranquilla durante el próximo mes de diciembre.

El objetivo primordial será establecer las directrices políticas de ambas naciones sudamericanas para el futuro cercano.

Durante estas próximas reuniones internacionales de alto nivel, el objetivo central consistirá en establecer detalladamente una agenda de acciones concretas que ofrezca resultados verdaderamente tangibles.

La meta principal de esta agenda es asegurar el bienestar de los ciudadanos peruanos y colombianos, prestando atención a las necesidades urgentes de las poblaciones ubicadas en zonas fronterizas.

Presidenta de la república, Keiko Fujimori

Lucha contra la delincuencia en la frontera amazónica

Otro punto fundamental de la agenda bilateral fue la necesidad de fortalecer decididamente la cooperación institucional para combatir eficazmente la grave delincuencia organizada transnacional.

Los altos funcionarios enfatizaron la urgencia de hacer nuevos esfuerzos operativos conjuntos que garanticen la seguridad ciudadana en las regiones compartidas por las dos históricas repúblicas vecinas.

En esa misma línea de trabajo diplomático, las autoridades pusieron un especial énfasis en el impulso al desarrollo económico y sostenible de las poblaciones ubicadas en la frontera amazónica. Se destacó la suma trascendencia de mejorar la coordinación binacional operativa frente a las constantes amenazas delictivas que afectan las extensas áreas limítrofes sobre el río Putumayo.

Finalmente, las autoridades gubernamentales consolidaron un firme acuerdo estratégico para continuar promoviendo activamente diferentes y necesarias iniciativas de desarrollo socioeconómico.