Sismo: ¿Sabes cómo usar la LÍNEA 119? El servicio GRATUITO que puede ayudarte a comunicarte tras un temblor

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de garantizar la ayuda a los ciudadanos ante un sismo en el Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsa el uso del servicio gratuito de la Línea 119 que permite comunicarse tras un temblor.

Línea 119 es de uso gratuito ante emergencias y permite comunicarse con familiares

A través de sus canales oficiales, el MTC ha anunciado la importancia de la Línea 119 que es un servicio gratuito que concede grabar y escuchar mensajes de voz para conocer el estado de familiares o amigos en situaciones de peligro tras un

Dicho servicio, conocido como Servicio de Mensajería 119, ha sido pensado por la usual congestión de líneas telefónicas que normalmente permiten comunicarse con las personas luego de un movimiento telúrico, lluvias o fenómenos naturales.

A través de un buzón de voz simple y permanente, los ciudadanos pueden enviar mensajes que informen sobre su situación dejando información pertinente para encontrarse en un punto, una vez pasada la emergencia y le puedan dar tranquilidad a sus familias.

📌 El #MTC te recuerda el uso de la Línea 119 ante emergencias como sismos o tsunamis.



✅ El servicio es gratuito y permite dejar y consultar mensajes de voz sobre el estado de familiares o amistades durante los fenómenos naturales. pic.twitter.com/GKVcgkQZs2 — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) August 10, 2026

¿De qué manera funciona el servicio gratuito de la Línea 119?

Frente a la incidencia de sismos en las distintas regiones del Perú, lel servicio gratuito de la Línea 119 esta destinado para atender emergencias desde cualquier operador móvil. Para ello, se debe seleccionar la opción 1 para grabar un mensaje.

Si un familiar o amigo desea saber si una persona se encuentra bien, debe marcar el 119, elegir la opción 2 e ingresar el número telefónico de la persona que dejó el mensaje para escucharlo.

En caso, el mensaje haya sido grabado desde un teléfono fijo, se debe marcar el 119, seleccionar la opción 2 e ingresar el número fijo incluyendo el código de área.

De esta manera, el MTC continúa impulsando acciones para fortalecer la preparación ante emergencias, promoviendo el uso de herramientas tecnológicas accesibles y confiables para toda la comunidad peruana. Para ello, es importante tener en cuenta que, la Línea 119 está disponible las 24 horas del día y de usarlo de la manera correcta puede hacer una gran diferencia en situaciones de riesgo.

Finalmente, que los ciudadanos conozcan esta herramienta especializada y gratuita de la Línea 119 ante desastres permite que puedan comunicarse con sus familiares y establecer medidas que contribuyan a salvaguardar su seguridad frente a un sismo que pueda ocurrir en el territorio nacional.