Bomberos USAR Perú se encuentran listos para apoyar labores de rescate en Colombia tras terremoto

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El devastador terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia este lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), ha dejado más de 100 muertos confirmados y decenas de heridos en ciudades como Pereira, Cali, Manizales y Quibdó.

Ante esta emergencia, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) anunció que su Grupo USAR Perú (por sus siglas en inglés: Urban Search and Rescue) se encuentra en alerta máxima, listo para intervenir en labores de rescate si Cancillería dispone su despliegue.

Preparación y capacidades

El comunicado oficial precisa que el USAR Perú, clasificado como nivel MEDIANO bajo estándares internacionales, cuenta con personal entrenado para actuar en escenarios de alta complejidad, como estructuras colapsadas y operaciones en condiciones adversas. El equipo dispone de logística, equipamiento y protocolos de acción inmediata, lo que garantiza eficacia en la búsqueda y rescate de víctimas atrapadas.

La institución reafirmó su vocación de servicio y destacó que la coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores será clave para concretar el envío del contingente, en solidaridad con el pueblo colombiano.

Solidaridad internacional

El CGBVP expresó su profunda solidaridad con Colombia, reiterando el compromiso de brindar apoyo inmediato y eficaz en caso de ser requerido. La disposición del USAR Perú se suma a los ofrecimientos de ayuda humanitaria internacional que ya han llegado al país vecino, en un contexto donde la cooperación regional resulta vital para enfrentar emergencias de gran magnitud.

Asimismo, los hombres de rojo vuelven a demostrar la unión que caracteriza a los países latinos en momentos de tragedia, como ocurrió semanas atrás tras los últimos temblores en Venezuela, donde los peruanos también estuvieron a disposición para la ayuda.

Balance de víctimas

En declaraciones a la prensa, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que el terremoto ha dejado un saldo preliminar de más de 100 fallecidos y al menos 87 heridos, con daños severos en infraestructura. En Pereira se reportan cerca de 40 muertos, en Cali 27, y en Quibdó al menos 4 víctimas fatales; más de 1,500 viviendas averiadas y 61 edificios colapsados.

La magnitud del desastre llevó al presidente colombiano Abelardo de la Espriella a declarar desastre nacional y activar un Puesto de Mando Unificado para coordinar la emergencia.

#Internacionales | 🚨🇨🇴 El fuerte terremoto registrado en Colombia deja, hasta las 12:30 p. m., un saldo de 111 fallecidos y 87 heridos, según el balance presentado por el presidente Abelardo de la Espriella.



Además, se reportan 1,575 viviendas afectadas, 37 destruidas y 61... — Porttada (@porttada) August 10, 2026

La activación del USAR Perú refleja la capacidad de respuesta del país frente a desastres internacionales y la importancia de la coordinación diplomática para movilizar recursos humanos y técnicos. El despliegue, aún pendiente de confirmación oficial, sería un respaldo significativo para las labores de rescate en Colombia, donde cientos de familias esperan ayuda urgente tras el terremoto.