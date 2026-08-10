Taylor Swift no quiere sonar en los videos de Trump y logra retirar su música de sus publicaciones en TikTok

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Taylor Swift y Donald Trump vuelven a cruzarse, esta vez por la música que aparecía en varios videos de TikTok relacionados con el político estadounidense. Sin pronunciarse públicamente, la artista consiguió retirar sus canciones de distintas publicaciones que habían usado sus éxitos como banda sonora.

Taylor deja sin audio videos de Trump

Durante los últimos años, Donald Trump y su equipo han utilizado conocidas canciones de grandes artistas para acompañar videos políticos publicados principalmente en TikTok y otras redes sociales.

La estrategia, según la información difundida, incluso llegó a incluir temas de músicos que mantienen posiciones contrarias a las políticas del republicano.

Esta vez, sin embargo, la situación tomó otro rumbo cuando varias canciones de Taylor Swift comenzaron a desaparecer de las publicaciones.

Uno de los casos más llamativos corresponde a un video publicado a inicios de agosto en el que Donald Trump y Melania Trump aparecen observando fuegos artificiales mientras sonaba "August", canción incluida en el álbum Folklore.

El equipo republicano incluso acompañó la publicación con un mensaje bastante directo hacia la cantante: "¡Seguro que Taylor Swift estará súper emocionada de que hayamos usado su canción!".

La respuesta de Taylor no llegó mediante algún comunicado, entrevista o publicación en redes sociales. Simplemente, durante el último fin de semana, el audio desapareció del video. Y no fue el único caso.

Más canciones de Taylor son retiradas

Otro de los contenidos afectados hacía referencia al exitoso álbum Red. La publicación parodiaba la portada del disco y llevaba la frase: "¿Sabías que Taylor Swift escribió un álbum completo sobre el color del Partido Republicano?".

Además, el contenido rebautizaba el proyecto como "la versión de Donald Trump" y planteaba nombres ficticios de canciones relacionados con temas defendidos por el Partido Republicano. Ese video también terminó quedándose sin la música de Swift.

Según la información proporcionada, la cantante también consiguió retirar "Father Figure" de un video publicado en noviembre pasado, así como "The Fate of Ophelia" de otra publicación.

La lista incluiría además otros temas utilizados en diferentes contenidos, entre ellos "Love Story", "Daylight", "Opalite", "I Knew It", "I Knew You", "Cruel Summer" y "The Eras Tour Audio".

Todo esto habría sido posible gracias a una actualización de TikTok que permite a los artistas solicitar manualmente la eliminación de sus canciones de perfiles determinados a través de herramientas relacionadas con los derechos de autor.

En el caso de Taylor Swift, la cantante habría utilizado precisamente esta alternativa para impedir que su música continúe acompañando determinadas publicaciones relacionadas con Trump.

Finalmente, Taylor Swift logró retirar su música de varios videos vinculados a Donald Trump en TikTok mediante solicitudes relacionadas con derechos de autor.