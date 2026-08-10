Fernando Lostaunau pide más recursos para la Policía Nacional del Perú: "Un paso delante de los delincuentes"

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El teniente general PNP en retiro, Fernando Lostaunau señaló que la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial necesitan mayor equipamiento y recursos para enfrentar a organizaciones criminales que incorporan tecnología en sus actividades.

Lostaunau pide fortalecer instituciones

Lostaunau sostuvo en entrevista con Exitosa, que el fortalecimiento debe alcanzar a las tres instituciones encargadas de responder frente al delito. Según explicó, el avance tecnológico utilizado por las organizaciones criminales exige que las entidades responsables de seguridad y justicia también dispongan de mejores herramientas institucionales.

El exoficial indicó que contar con recursos permitiría fortalecer las capacidades institucionales frente a organizaciones criminales que utilizan herramientas tecnológicas. Su planteamiento comprende a la PNP, la Fiscalía y el PJ, que participan en diferentes etapas de la investigación y persecución del delito.

El pedido no se limita a la PNNP, pues Lostaunau también mencionó al Ministerio Público y al PJ. De acuerdo con su planteamiento, las tres instituciones necesitan equipamiento y recursos para desarrollar sus funciones ante organizaciones criminales que emplean cada vez más tecnología en sus actividades.

"Un paso delante de los delincuentes", indicó.

La declaración ocurre mientras las autoridades refuerzan la seguridad del transporte público en Lima. El Ministerio del Interior activó el denominado Plan Escudo, con participación policial y militar, después de ataques contra empresas, conductores y puntos vinculados al servicio de transporte público en la capital.

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El Plan Escudo comenzó a desplegarse esta semana en Lima y contempla policías y personal de inteligencia dentro de los buses, mientras las Fuerzas Armadas asumirán acciones en otros puntos. El operativo alcanza cerca de 14 patios de transporte ubicadas en Lima Sur.

Seguridad y tecnología frente al crimen

El fortalecimiento señalado comprende tanto el equipamiento como los recursos para las entidades. La referencia a estas tres instituciones responde a sus diferentes responsabilidades dentro de la respuesta estatal frente a los delitos, desde las labores policiales hasta las investigaciones fiscales y las decisiones judiciales.

Los recientes ataques al transporte público llevaron a reforzar herramientas de seguridad y coordinación. La Autoridad de Transporte Urbano implementó en abril un visor que integra rutas, empresas, vehículos y datos policiales sobre extorsión y sicariato para identificar zonas de riesgo y mejorar el patrullaje.

La situación mantiene la seguridad del transporte entre los puntos centrales. El despliegue del Plan Escudo incorpora policías, militares y personal de inteligencia, mientras las instituciones mantienen acciones frente a las amenazas. En paralelo, Lostaunau pidió fortalecer capacidades ante el avance tecnológico utilizado por criminales