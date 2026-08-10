Terremoto en Colombia: Aumenta a 132 el número de muertes y a más de 500 los heridos

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes sigue dejando cifras cada vez más dramáticas. Según el último reporte de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), el saldo asciende a 132 personas fallecidas y decenas de heridos, con cinco ciudades en estado de alerta roja.

La información, difundida en boletín oficial, refleja la magnitud de la tragedia, aunque aún falta que el presidente Abelardo de la Espriella confirme esta cifra o precise un balance definitivo.

Balance preliminar

El reporte de Asocapitales indica que las ciudades más golpeadas concentran la mayor cantidad de víctimas y daños. Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia se encuentran en alerta roja, con hospitales colapsados, viviendas destruidas y servicios básicos interrumpidos. La asociación ha desplegado acompañamiento institucional en estas urbes, coordinando con alcaldías y organismos de socorro para atender a los damnificados.

La cifra de 132 muertos representa un incremento respecto a los balances iniciales, que hablaban de alrededor de 111 fallecidos, cifra informada durante la tarde por el presidente Abelardo de la Espriella. El número de heridos también se ha elevado sustancialmente, aunque aún no existe un consolidado oficial.

Balance por ciudades según Asocapitales

El último reporte detalla que los fallecidos se distribuyen principalmente en cinco ciudades en estado de alerta roja. En Pereira se contabilizan 47 muertos, mientras que en Cali la cifra asciende a 36 víctimas. En Manizales se registran 19 fallecidos, en Quibdó se confirmaron 18 muertes, y en Armenia el balance preliminar indica 12 personas fallecidas.

Boletín de Asocapitales

El terremoto, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), se sintió en gran parte del país y provocó daños severos en infraestructura. Más de 1,500 viviendas resultaron averiadas y 61 edificios colapsaron, incluidos hospitales y centros educativos. La magnitud del desastre llevó al gobierno a declarar desastre nacional y activar un Puesto de Mando Unificado para coordinar la emergencia.

La comunidad internacional ha respondido con mensajes de solidaridad y ofrecimientos de ayuda. Estados Unidos anunció incluso un paquete de USD 15,5 millones para refugios, alimentos y protección, mientras países como México, Ecuador, Chile, Brasil, Perú y España han manifestado disposición de enviar brigadas de rescate y apoyo logístico.

El nuevo balance de 132 muertos difundido por Asocapitales refleja la gravedad de la tragedia y la urgencia de reforzar las labores de rescate. Aunque aún falta la confirmación oficial del presidente Abelardo de la Espriella, la cifra marca un punto crítico en la emergencia. La combinación de esfuerzos nacionales e internacionales será determinante para atender a los damnificados y avanzar hacia la reconstrucción.