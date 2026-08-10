"Michael": se filtran imágenes inéditas de Jaafar Jackson y Prince Jackson en el set de rodaje

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Todo lo que tiene que ver con Michael Jackson siempre armará revuelo. Ahora salieron a la luz unas fotos del set de rodaje que se hicieron virales, donde se ve la caracterización brutal de Jaafar Jackson para hacer del 'Rey del Pop' y también a Prince Jackson rondando junto al resto de la dinastía.

Jaafar caracterizado como Michael

Las fotos las subió Jourdynn Jackson, el medio hermano de Jaafar y sobrino de Michael Jackson, que anduvo metido en el set con cámara en mano capturando todo lo que pasaba en el rodaje de Antoine Fuqua.

Las imágenes, tomadas en blanco y negro durante distintas etapas del rodaje, muestran una faceta bastante íntima de la película. En una de ellas, Jaafar aparece completamente caracterizado como su famoso tío frente al actor Kendrick Sampson, encargado de interpretar al productor Quincy Jones.

Jones tuvo un papel fundamental en la carrera del Rey del Pop, pues produjo sus tres primeros álbumes como solista: "Off the Wall", "Thriller" y "Bad".

Jourdynn explicó a Entertainment Weekly cómo consiguió tener acceso al set para realizar estas fotografías. "Gracias a Graham King por confiarme mi cámara en el set", señaló. Además, contó que el productor quedó impresionado por una fotografía previa de Jaafar durante los ensayos.

"Graham vio una de mis fotografías de Jaafar en los ensayos, desde el principio, y creyó en lo que yo estaba captando. Estoy agradecido de que me diera la oportunidad de ser una mosca en la pared para capturar algunos de esos momentos", agregó.

El fotógrafo también reveló que algunos de los instantes que más recuerda ocurrieron incluso antes de que comenzara oficialmente el rodaje.

"Hubo momentos en que era solo Jaafar en la habitación, completamente concentrado y dándolo todo. Esos momentos intermitentes fueron realmente especiales de presenciar y fotografiar", comentó.

Prince Jackson en el set de rodaje

Pero Jaafar no fue el único Jackson que llamó la atención. Otra de las fotografías muestra una pequeña reunión familiar detrás de cámaras.

Jermajesty Jackson, hermano de Jaafar y Jourdynn, aparece junto a su primo Prince Jackson, hijo mayor de Michael Jackson y Debbie Rowe. Una postal que rápidamente despertó interés entre los seguidores de la familia, pues deja ver cómo los Jackson acompañaron de cerca la realización de la cinta.

Para Jourdynn, observar a su propio hermano convertirse en Michael también terminó siendo una experiencia especial. "Ver a Jaafar transformarse en Michael fue como una experiencia de madurez", declaró. Asimismo, resaltó que la preparación del protagonista viene prácticamente desde su infancia.

"Lo hemos visto estudiar el arte de Michael desde que era pequeño. Sabía que lo tenía en él, pero nada de esto habría sido posible sin su trabajo duro y dedicación. Las estrellas se han alineado de alguna manera. Estoy muy orgulloso", aseguró.

La producción cuenta también con Colman Domingo como Joe Jackson, Nia Long interpretando a Katherine Jackson, Miles Teller como John Branca y KeiLyn Durrel Jones en el papel del guardaespaldas Bill Bray. En tanto, Juliano Krue Valdi encarna al Michael Jackson más joven durante la etapa de los Jackson 5.

Así, las imágenes inéditas del rodaje de "Michael" permitieron conocer una cara mucho más familiar de la producción, con Jaafar Jackson concentrado en recrear a su tío y Prince Jackson acompañando a sus familiares detrás de cámaras.