Presidenta Keiko Fujimori se solidariza con colombianos tras devastador terremoto 7.4: "El Perú está con ustedes"

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia este lunes 10 de agosto, provocando alarma en varias regiones del país y dejando víctimas, heridos y daños materiales. Equipos de emergencia continúan con las labores de rescate y evaluación de daños en las zonas más afectadas.

Ante la magnitud de la emergencia, la presidenta de la República del Perú, Keiko Fujimori, expresó su solidaridad con Colombia y manifestó la disposición del Gobierno peruano para apoyar al país vecino frente a la emergencia.

Presidenta Fujimori expresa respaldo

A través de una publicación difundida en sus redes sociales, la mandataria peruana se refirió al terremoto y transmitió un mensaje de solidaridad a los ciudadanos colombianos.

"Expreso mi solidaridad con el pueblo colombiano ante el terremoto registrado hoy", escribió Fujimori.

La presidenta también lamentó las pérdidas ocasionadas por el movimiento telúrico y expresó sus condolencias a las familias afectadas.

"Lamento profundamente las pérdidas y hago llegar mis condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento", señaló en su mensaje.

Expreso mi solidaridad con el pueblo colombiano ante el terremoto registrado hoy. Lamento profundamente las pérdidas y hago llegar mis condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento. Al presidente Abelardo de la Espriella y a todo el pueblo de Colombia, les... — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) August 10, 2026

El pronunciamiento se produjo mientras las autoridades colombianas mantenían desplegados equipos de emergencia para evaluar los daños. Los reportes difundidos en la jornada señalaron afectaciones en diferentes localidades, además de personas heridas y estructuras dañadas, especialmente en las zonas más afectadas del país.

Las cifras de víctimas pueden variar conforme avanzan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de las zonas afectadas.

Perú ofrece ayuda a Colombia tras terremoto

En la segunda parte de su comunicado, Fujimori dirigió sus palabras al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, y a la población del país sudamericano.

"Al presidente Abelardo de la Espriella y a todo el pueblo de Colombia, les hago llegar nuestra disposición para ayudar", manifestó.

La declaración expresa la voluntad del Gobierno peruano de colaborar ante una emergencia que ha movilizado a los equipos de respuesta colombianos. El terremoto también fue sentido en diferentes puntos y generó preocupación por posibles réplicas y nuevos daños.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | La presidenta Keiko Fujimori expresó su solidaridad con el pueblo colombiano tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 que remeció el país. Asimismo, señaló que el Gobierno peruano está a disposición de su homólogo colombiano, el presidente Abelardo de la... pic.twitter.com/o76e9bK7b6 — Exitosa Noticias (@exitosape) August 10, 2026

Finalmente, la presidenta Fujimori cerró su mensaje con una frase de respaldo hacia el pueblo colombiano: "El Perú está con ustedes". El pronunciamiento busca transmitir acompañamiento desde Lima mientras Colombia continúa atendiendo la emergencia y evaluando las consecuencias del movimiento sísmico.

El terremoto de 7.4 representa una nueva emergencia de gran magnitud para Colombia. Mientras las autoridades avanzan con las labores de rescate y evaluación, el Gobierno peruano expresó su solidaridad y dejó abierta su disposición para brindar apoyo a los ciudadanos afectados.