Tom Holland hace historia y se convierte en la estrella de Hollywood más rentable

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Parece que Tom Holland le encontró el truco a romper la taquilla con cada proyecto que saca. El actor británico logró una marca histórica y se ubicó en la cima de Hollywood como el actor más rentable de todos, superando a leyendas del cine con las cifras alucinantes que generan sus películas.

Tom Holland, la estrella de Hollywood más rentable

El 2026 viene siendo especialmente importante para Tom Holland. El actor participó en dos de las producciones más taquilleras de la temporada: Spider-Man: Un nuevo día y La Odisea, película dirigida por Christopher Nolan.

Y, como quien no quiere la cosa, ambos estrenos terminaron dándole el empujón definitivo para colocarse en lo más alto de una particular lista de Hollywood.

De acuerdo con las cifras recopiladas sobre su trayectoria cinematográfica, Holland ha participado en 24 películas que, en conjunto, acumulan aproximadamente 13.6 mil millones de dólares en recaudación.

Lo que realmente hace volar la cabeza es su promedio. Cada película en la que aparece Tom Holland genera unos 548.1 millones de dólares en promedio, aplastando las cifras de cualquier otro actor considerado en el ranking.

Pisándole los talones aparece Chris Pratt. El protagonista de Guardianes de la Galaxia suma 28 producciones y más de 14.1 mil millones de dólares en recaudación total, con un promedio de 522.7 millones por cinta.

Más atrás aparecen otros pesos pesados de la industria: Zoe Saldaña registra un promedio de 468.7 millones de dólares por película, Vin Diesel llega a 430.1 millones y Scarlett Johansson alcanza los 427.9 millones.

Spider-Man y Avengers impulsaron sus millonarias cifras

Aunque Holland ha explorado diferentes géneros durante su carrera, no hay mucho misterio detrás de buena parte de sus impresionantes números. Su paso por Marvel y, especialmente, su participación como Spider-Man han resultado fundamentales.

La película que más la rompió de todas las que hizo es Avengers: Endgame, que reventó los cines juntando casi 2.8 mil millones de dólares a nivel global. Atrás viene Avengers: Infinity War con unos 2.052 mil millones, y el podio lo completa Spider-Man: Sin camino a casa sumando cerca de 1.92 mil millones.

Dentro de la franquicia del Hombre Araña, Spider-Man: Un nuevo día y Spider-Man: Lejos de casa también lograron superar los 1.1 mil millones de dólares.

Sin embargo, Holland ha demostrado que sus buenos números no dependen exclusivamente de Marvel. La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, superó los mil millones de dólares mientras continuaba su recorrido comercial, mientras que Uncharted: Fuera del mapa consiguió más de 400 millones.

Con esto, Tom Holland marca un hito histórico y se posiciona como la estrella más rentable de Hollywood si se mira el promedio por película. Sus 24 entregas acumulan casi 13.600 millones de dólares, lo que deja un promedio alucinante de 548.1 millones por cinta.