Precio del dólar HOY en Perú, jueves 1 de octubre: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio?

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce el precio del dólar en Perú este jueves 1 de octubre, así como la cotización del tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Cuál es el precio del dólar hoy? Así cotiza en la Sunat

El precio del dólar en Perú registra nuevas cotizaciones este jueves 1 de octubre, en una jornada en la que el tipo de cambio puede variar según el mercado, la entidad financiera y el horario de consulta.

Para anticiparte al entorno fluctuante, lo ideal es conocer desde ya cuál es el comportamiento de la divisa estadounidense en Perú, especialmente si piensas comprar o vender dólares en la mañana de hoy.

En ese sentido, te revelamos a cuánto está el tipo de cambio en la apertura del inicio de este nuevo mes donde se rinde homenaje al Señor de los Milagros, de acuerdo a la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

JUEVES 1 DE OCTUBRE Dólar HOY, miércoles 30 de septiembre: conoce el precio y tipo de cambio en Perú Lee también COMPRA VENTA S/ 3,429 S/ 3,437

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una variación a la baja en comparación al día de ayer, miércoles 30 de septiembre, donde la compra era de S/ 3,441 y la venta de S/ 3,450.

Tipo de cambio del dólar paralelo este 1 de octubre

El tipo de cambio puede variar durante el día debido a factores relacionados con la oferta y demanda de dólares, las decisiones de los mercados financieros, las expectativas económicas y el comportamiento de la moneda estadounidense a nivel internacional.

En ese marco, también es aconsejable monitorear el precio del dólar en el mercado paralelo o las casas de cambio de Perú para cuidar mejor tu poder adquisitivo. De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, el tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña cotiza de la siguiente manera en la mañana de este jueves 1 de octubre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,400 | Venta S/ 3,435.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña.

¿En cuánto cerró el dólar ayer, 30 de septiembre?

El dólar cerró en S/ 3,4330 ayer, miércoles 30 de septiembre, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Durante esa jornada, el tipo de cambio interbancario registró un promedio de S/ 3,4298, con un máximo de S/ 3,4340 y un mínimo de S/ 3,4240.

En resumen, para este jueves 1 de octubre, la referencia oficial publicada para el dólar en Perú se mantiene en torno a los S/ 3,43, mientras que las cotizaciones de compra presentan diferencias según el establecimiento donde se realice la operación.