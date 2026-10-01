Fabián Bustos queda fuera de los primeros partidos de Universitario en el Torneo Clausura

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Fabián Bustos retomó la dirección técnica de Universitario de Deportes tras la salida de Héctor Cúper y ya piensa en la parte decisiva del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, el técnico argentino tendrá que mirar sus primeros partidos desde otra zona del estadio.

Fabián Bustos deberá cumplir sanción pendiente

La dirección deportiva de la 'U' decidió volver a confiar en Fabián Bustos para encaminar al equipo hacia el tetracampeonato de la Liga 1.

El argentino fue presentado oficialmente como nuevo entrenador crema y asumirá el reto de recuperar la mejor versión del conjunto merengue.

Pero su regreso tendrá un detalle inesperado. Bustos no podrá sentarse en el banco durante sus tres primeros partidos al frente de Universitario en esta nueva etapa.

La razón se remonta a su anterior paso por el club. Antes de dejar la institución en abril de 2025 para continuar su carrera en Olimpia, el estratega recibió una sanción de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

La medida se produjo luego de un polémico episodio protagonizado por el técnico durante un clásico frente a Alianza Lima.

Aquella vez, los cremas se salvaron gracias a un golazo de José Rivera. Lo que terminó por encender la pradera fue el polémico festejo de Bustos, quien se llevó las manos a las orejas ante la tribuna que albergaba a hinchas blanquiazules.

El gesto generó un reclamo en su contra y posteriormente la Comisión Disciplinaria de la FPF determinó una suspensión de cuatro fechas, al considerar que su accionar incentivó a la violencia.

¿Cuándo volverá Bustos al banco de la 'U'?

De las cuatro fechas impuestas, Fabián Bustos solo llegó a cumplir una, justamente en el encuentro frente a Melgar. Las otras tres quedaron pendientes luego de su salida de Universitario, por lo que ahora deberá completarlas tras su regreso al cuadro crema.

La sanción no le impedirá trabajar con el plantel durante los entrenamientos ni estar presente en los estadios. El detalle está en que no podrá ocupar la zona técnica durante los encuentros mientras cumple las fechas restantes.

Así, Universitario tendrá que afrontar sus primeros tres compromisos del Torneo Clausura sin Bustos en el banco. El equipo crema se medirá ante Melgar, Alianza Atlético y Juan Pablo II, respectivamente.

Recién después de cumplir esos tres partidos, el técnico argentino podrá volver a dirigir desde la zona técnica. Su retorno al banquillo está previsto para el duelo ante Sport Boys, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

Así, Fabián Bustos tendrá que esperar para dirigir nuevamente a Universitario desde el banco. El técnico cumplirá las tres fechas de suspensión que tenía pendientes por su gesto ante Alianza Lima.