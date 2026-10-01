¡En Matute sin hinchas! Alianza Lima tendrá ante Melgar su última prueba antes del regreso de la Liga 1

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima continúa afinando detalles antes del regreso de la Liga 1 y, luego de medirse con Palestino, ya tiene confirmado su siguiente compromiso. Los íntimos enfrentarán a Melgar en Matute, en un duelo que servirá como último ensayo antes de volver a la competencia oficial.

Alianza Lima cayó ante Palestino en Matute

Para arrancar con fuerza su preparación, Alianza Lima se midió en un duro amistoso internacional contra Palestino de Chile este último miércoles 30 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva.

Lamentablemente, la escuadra blanquiazul se fue con un amargo 2-1 en contra, en un duelo que el técnico Pablo Guede usó más que nada para probar variantes y darle vitrina a esos jugadores que andaban con pocos minutos.

El marcador se abrió apenas a los 6 minutos. Sebastián Gallegos apareció con un potente remate desde fuera del área que terminó desviándose en Gianfranco Chávez y dejó sin mayores opciones al arquero Alejandro Duarte.

Sin embargo, los íntimos reaccionaron rápidamente. A los 18', Luis Ramos consiguió el empate de cabeza luego de anticipar al portero rival y puso nuevamente a Alianza Lima en carrera.

La alegría duró poco. Antes del descanso, Bryan Carrasco convirtió de penal y puso nuevamente arriba al conjunto chileno.

En la segunda mitad, Guede realizó modificaciones y mandó al campo a jugadores como Federico Girotti, Eryc Castillo y Esteban Pavez, pero el marcador ya no se movió.

Más allá del resultado, el encuentro también dejó una noticia esperada para los blanquiazules: el regreso de D'Alessandro Montenegro.

El lateral derecho volvió a tener minutos después de más de siete meses alejado de las canchas. Su última aparición con Alianza había sido el 4 de febrero, ante 2 de Mayo, por la fase 1 de la Copa Libertadores.

Melgar será el última prueba antes del Clausura

Ahora, Alianza Lima ya tiene la mira puesta en su siguiente amistoso. El conjunto victoriano enfrentará a FBC Melgar este sábado 3 de octubre, desde las 8:00 p. m., en el Estadio Alejandro Villanueva.

A diferencia del compromiso contra Palestino, esta vez el encuentro frente al 'Dominó' se disputará a puertas cerradas. El objetivo será continuar con los trabajos de la minipretemporada que el plantel inició con una concentración en Cieneguilla.

El duelo también permitirá a Guede seguir evaluando a sus futbolistas y encontrar el mejor funcionamiento posible antes de que vuelva la competencia oficial.

La intención del comando técnico es aprovechar estos partidos de preparación para darle ritmo al plantel y observar a quienes buscan ganarse un lugar.

Así, Alianza Lima tendrá ante Melgar su última prueba antes del regreso de la Liga 1, luego de haber enfrentado a Palestino en Matute. El equipo de Pablo Guede buscará quedar listo para el reinicio del Torneo Clausura.