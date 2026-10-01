¡Caen 'Los Injertos del Rímac'! Policía desarticula banda criminal y detiene a 4 personas tras atentado contra obra

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional logró desarticular a una presunta banda criminal dedicada al cobro de cupos y extorsión en el Rímac, poco después de que sus integrantes atentaran contra una obra de construcción ubicada en el mismo distrito. El operativo permitió intervenir a cuatro personas que estarían vinculadas con la organización denominada 'Los Injertos del Rímac'.

Banda criminal cae tras ataque armado

El último ataque ocurrió cerca de las 2 de la tarde, cuando sujetos a bordo de vehículos llegaron hasta una obra de construcción situada en la avenida Marañón, cruce con Paita. Según las primeras investigaciones, los individuos habrían efectuado varios disparos contra el lugar como parte de las acciones relacionadas con el cobro de cupos y extorsión.

Tras el atentado, los agentes policiales revisaron las cámaras de seguridad instaladas en la zona y realizaron un seguimiento a partir de las imágenes registradas. La vestimenta utilizada por los sujetos durante el ataque permitió a los investigadores establecer algunas características que facilitaron su ubicación y posterior intervención.

Con esta información, los agentes llegaron hasta una vivienda ubicada en la zona de El Bosque, en el distrito del Rímac. El coronel Montúfar brindó detalles sobre el operativo y explicó que el análisis de la información digital permitió establecer la presunta participación de otros vehículos utilizados durante el ataque contra la obra.

"Se ve claramente en los videos que uno de ellos sale de la unidad vehicular y ya hacen disparos con armas de fuego. Es ahí que todo el equipo de la División de Investigación de Asuntos Sociales nos hemos constituido a este distrito y hemos podido extraer la data digital que nos ha orientado a que además de una moto lineal, una mototaxi también habría participado en este atentado", dijo Motúfar.

🔴🔵 Rímac: Capturan a sujetos que atacaron obra de construcción por extorsión



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Un menor entre los detenidos

Durante la intervención, los agentes detuvieron a cuatro personas, entre ellas un menor de edad. Además, encontraron un arma artesanal fabricada con fierros, cartuchos que serían utilizados para cometer sus ataques y una pistola cargada. Los objetos fueron incautados como parte de las diligencias para determinar su participación en el hecho.

Los intervenidos fueron identificados como Jordan Salas Escobar, de 21 años; Miguel Nicolás Carrasco, de 33 años; un adolescente de 16 años y Sheyla Salas Escobar, de 29 años. Según la Policía, todos pertenecerían a la organización criminal y estarían bajo las órdenes de su presunto líder, conocido como 'Criker', quien se encontraría en el extranjero.