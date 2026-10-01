Costa Verde: retiran letrero metálico que cayó sobre la vía y bloqueó el tránsito por varias horas

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un letrero metálico que daba la bienvenida al Callao colapsó durante la noche del último miércoles en la Costa Verde, a la altura de la avenida Haya de la Torre. La estructura cayó sobre la pista y bloqueó uno de los carriles de la vía, generando restricciones para los vehículos que transitaban por la zona.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 9:00 p. m., cuando parte del letrero terminó desplomándose sobre la calzada. Afortunadamente, la emergencia no dejó personas heridas ni vehículos afectados. Tras el reporte de la caída, personal operativo acudió al lugar para iniciar las labores de retiro de la estructura metálica.

Vía estuvo bloqueada durante horas

El punto donde ocurrió el accidente corresponde a una zona limítrofe entre las jurisdicciones de Lima y Callao. La franja de la Costa Verde que viene desde Chorrillos está bajo responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, mientras que, desde el letrero en dirección al Callao, la competencia corresponde al Gobierno Regional del Callao.

Pese a esta división territorial, fueron trabajadores de la Municipalidad Provincial del Callao quienes acudieron para atender la emergencia y retirar el letrero que permanecía sobre la pista. El personal operativo tuvo que cortar la estructura metálica, que quedó doblada y partida por la mitad tras el impacto contra la vía.

Las labores se concentraron en retirar por completo los restos del letrero para liberar el carril que permanecía bloqueado. Debido a la presencia de la estructura sobre la calzada, la circulación vehicular tuvo que ser interrumpida durante algunas horas, generando afectación para los conductores que transitaban por este tramo de la Costa Verde.

🔴🔵 La Costa Verde fue atendida tras la caída de un letrero. La Municipalidad del Callao cortó y retiró la estructura para liberar la vía afectada.



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Finalmente, tras culminar los trabajos de corte y retiro, el carril fue liberado y los vehículos pudieron volver a circular con normalidad por la zona. La atención de la emergencia permitió despejar la vía y retirar los restos metálicos que habían quedado sobre la pista luego del colapso del letrero.

Otras noticias de la Costa Verde

Hace aproximadamente un mes, un conductor resultó herido tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la Costa Verde, en Magdalena. Esto ha ocurrido en sentido de sur a norte a solo unos metros de la bajada Brasil y el vehículo en el que viajaba la víctima de placa BBI-031 se despistó estrellándose contra un poste de luz ubicado en la berma central.

La colisión frontal dejó severos daños materiales en la estructura del automóvil de placa BBI-031. El parachoques de la unidad quedó completamente destruido, mientras que diversos fragmentos del vehículo quedaron regados a lo largo de la calzada como consecuencia de la fuerza del choque contra la estructura metálica.

Durante el impacto, la activación de los sistemas de seguridad del automóvil resultó determinante para atenuar las lesiones de la víctima. Las bolsas de aire reventaron tras la colisión, lo que evitó que el conductor sufriera heridas de mayor gravedad al momento del despiste en la berma central.