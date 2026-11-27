27/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la derogación de la Ley 32645, que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú. La votación electrónica registró 51 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, según anunció el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres, tras el debate del Proyecto de Ley 18-2026-2031-S.

Votación y fundamentos sobre el acceso artístico

El pleno ratificó en sus términos el texto remitido por la Cámara de Diputados y revisado por la comisión encargada de salud, educación, cultura, mujer, desarrollo social y digital, dejando sin efecto la creación del colegio profesional.

Durante la sustentación, la presidenta de dicha comisión, Susana Matute Charún, advirtió que exigir un título para afiliarse excluye a creadores populares, comunitarios y autodidactas, y detalló que el 43.4 % aprendió su oficio por tradición familiar o comunal y el 42 % de forma autodidacta.

La legisladora añadió que la afiliación podía operar como filtro en las contrataciones, que las facultades de supervisión implicaban riesgos de censura y que la comisión organizadora nunca llegó a instalarse.

En la misma línea, senadores como Carlos Mesía Ramírez, Rafael Yasmashiro Oré y Martha Moyano Delgado defendieron la libertad de creación y expresión, al considerar que condicionar el ejercicio artístico a una colegiatura o título desconoce las diversas formas de aprendizaje en el país.

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Posturas del debate y demandas del sector cultural

En el intercambio parlamentario, Jorge Gavidia Rodríguez respaldó la medida y planteó impulsar un marco legal para las industrias creativas y mayores espacios en televisión, mientras que Mirtha Vásquez Chuqilín advirtió sobre la exclusión y propuso mejorar las condiciones laborales , la seguridad social y las remuneraciones.

Otros participantes en el debate, como Hugo Ccahuana Aymachoque y Andrés Ramos Huillcas, pidieron mecanismos de seguro y jubilación, defensa de la crítica artística, mayor presupuesto cultural y formación artística escolar, citando expresiones como la danza de tijeras y el teatro.

Asimismo, Jorge Velasquez Portocarrero resaltó el trabajo de creadores de Ucayali y comunidades shipibo-conibo en las vestimentas utilizadas durante la visita papal, y Walter Gafo Rodríguez invocó a referentes como Flor Pucarina, Picaflor de los Andes y Lucho Quequezana frente a las barreras para el folclore.

De manera complementaria, Lourdes Alcorta Suero apoyó la derogación y cuestionó la modificación del nombre histórico del Conservatorio Nacional de Música durante el tratamiento normativo.

En ese sentido, el Senado aprobó por unanimidad la derogación de la Ley 32645 para dejar sin efecto la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú y resguardar el ejercicio de la actividad cultural.