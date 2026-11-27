27/11/2026 / Exitosa Noticias / Consejos

¡A prevenir ser víctima del vishing! Una llamada puede parecer completamente real y esconder un engaño elaborado con inteligencia artificial. Conoce cinco señales clave que te permitirá identificar estafas telefónicas hechas con IA.

¿Qué es el vishing?: no caigas en llamadas falsas

El auge de la inteligencia artificial actualmente ha ido facilitando que los estafadores ejecuten el vishing o pishing telefónico, una modalidad de ingeniería social que usa llamadas de voz para engañar a las víctimas mediante la suplantación de identidad.

Según datos de la aplicación Kaspersky Who Calls, uno de cada dos usuarios en Latinoamérica (52%) recibió llamadas no deseadas entre noviembre de 2025 y setiembre de 2026. En promedio, cada persona recibe entre 13 y 15 llamadas de spam y 3 llamadas fraudulentas al mes.

Pues bien, según se precisa, el vishing sigue una estructura de cinco pasos: pretexto, confianza, urgencia, presión y acción. En ese marco, Kaspersky y ESET, empresas especializadas en ciberseguridad destacan que con la IA, los delincuentes pueden incluso hacerse pasar por un familiar o una persona de confianza.

5 señales clave para identificar estafas telefónicas con IA

A partir de grabaciones que circulan en internet, los estafadores pueden recrear sonidos similares a los de familiares, amigos o conocidos para convencer a sus víctimas.

El engaño suele aprovechar situaciones de angustia, como supuestos accidentes, emergencias médicas o problemas legales, con el propósito de presionar a la persona que recibe la llamada. Por ello, no basta con reconocer una voz familiar, también es importante tener en cuenta estas cinco señales, según las empresas de ciberseguridad en mención:

Una llamada con urgencia: los delincuentes apelan a emergencias ficticias. Mayormente, los malhechores exigen una transferencia de dinero, pago o envío de efectivo sin darte tiempo para verificar lo sucedido. Escuchas la voz de un familiar, pero no puedes verificar su identidad: la clonación de voz mediante IA puede imitar características de una persona a partir de muestras de audio. Por eso, escuchar la voz de un hijo, hermano o pareja no garantiza que realmente esté al otro lado de la línea. El número en pantalla de tu celular puede mentir: las bandas criminales emplean la técnica de calle ID spoofing para falsificar el identificador de llamadas o usan cuentas de mensajería robadas. Solicitan datos personales o bancarios: los falsos empleados financieros recurren a guiones elaborados con información pública de redes para solicitar transferencias en cajeros automáticos, claves token, códigos SMS. No entregues información sensible por teléfono, especialmente si no has confirmado quién está llamando. Historias difíciles de comprobar: quien llama proporciona información aparentemente real sobre una emergencia o situación que no puede verificarse fácilmente en ese momento.

Cuelga al advertir una estafa telefónica o vishing.

Consejos para evitar fraudes y llamadas telefónicas

Los expertos en ciberguridad resaltan que una de las maneras más sencillas de protegerse de una estafa que utiliza inteligencia artificial es acordar con tu familia una palabra clave o una pregunta cuya respuesta solo ustedes conozcan.

Además, exhortan a las personas a que, antes de realizar cualquier pago, verifiquen la identidad del solicitante y consulten con alguien de confianza para corroborar la situación.

En caso de concretarse el fraude, la rapidez para notificar a las entidades financieras y formalizar el reclamo resulta determinante para frenar el avance de estas redes.

En resumen, recuerda que la clonación de voz y la falsificación de números permiten a los delincuentes perfeccionar sus engaños. Por ello, se revelaron señales clave que te ayudarán a reconocer un fraude o estafa telefónica hecha con IA.