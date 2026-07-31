Ollanta Humala sufrió "secuestro" y su sentencia fue "ilegítima y monstruosa", afirma Isaac Humala

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, Isaac Humala, padre de Ollanta Humala, sostuvo que su hijo no fue objeto de una sentencia, sino de un "secuestro", y acusó al Poder Judicial de haber cometido un atropello en su contra.

Asimismo, afirmó que ahora se busca corregir una "monstruosidad" y consideró que los magistrados involucrados deberían estar en prisión.

Humala insiste: fue secuestro

Humala señaló que recién fue informado de la orden de liberación por el Tribunal Constitucional y reiteró que anteriormente no existió una condena, sino un "secuestro".

"Recién en este momento me entero de que ya ha salido la sentencia. Supongo que debe estar debidamente firmado y notificado. Porque la otra vez pasó que, no era sentencia, sino un 'secuestro', porque era una primera lectura", puntualizó.

Califica sentencia de ilegítima

Humala mantuvo que la resolución fue ilícita, al considerar que el proceso no se llevó a cabo conforme a lo establecido por la ley. Incluso, la calificó de "monstruosa".

"Esa sentencia es ilegítima, es monstruosa. Es secuestro, porque antes de que redacten la sanción, él ya estaba en la cárcel. Eso no es ejecución de sentencia porque todavía no la hay", precisó.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el padre de Ollanta Humala, Isaac Humala, considera que no hubo una sentencia contra su hijo, sino un secuestro y que el Poder Judicial cometió un abuso contra él. Señaló que ahora se intenta subsanar una "monstruosidad" y que los... pic.twitter.com/mndtwDcjBw — Exitosa Noticias (@exitosape) July 31, 2026

Tilda jueces de secuestradores

Asimismo, aseguró que, desde su perspectiva, nunca existió una condena, sino que el Poder Judicial incurrió en una extralimitación de funciones, por lo que juzga a sus integrantes de "secuestradores".

"Para mí, no ha habido sentencia. Se han aprovechado de la peor manera, inconcebible. Ahora lo han soltado esos secuestradores", enfatizó.

Exige prisión para jueces

Finalmente, Isaac Humala se refirió a un eventual reencuentro con su hijo y reiteró su indignación por el caso, al exigir que los jueces responsables sean enviados a prisión.

"Esas ya son cuestiones de familia. Capaz lloraremos o me de un ataque, y me muera. Esas ya con pequeñeces, porque con lo que uno está dolido es que hayan jueces que sean criminales en el país, que deshonran a los peruanos. Deberían estar presos", ratificó.

En diálogo con Exitosa, Isaac Humala afirmó que su hijo, el expresidente Ollanta Humala, no recibió una condena, sino un "secuestro", y acusó al Poder Judicial de cometer un abuso. Además, sostuvo que ahora se intenta corregir esa "monstruosidad" y pidió cárcel para los magistrados implicados.