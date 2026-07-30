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Torero español sufre grave cornada en el cuello durante corrida en Áncash y es trasladado de emergencia a Huaraz

El torero español resultó herido tras una cornada en el cuello durante una corrida en Huallanca. Fue evacuado luego de sufrir una fuerte hemorragia y recibir atención médica antes de llegar a Huaraz.

El torero fue llevado de emergencia.
El torero fue llevado de emergencia. (Composición Exitosa)

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/07/2026

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El torero español Jordi Pérez "El Niño de las Monjas" sufrió una grave cornada en el cuello durante una corrida de toros realizada en Huallanca, Áncash, donde tuvo que ser auxiliado tras presentar una fuerte hemorragia. El diestro fue trasladado primero a un centro de salud y luego evacuado hacia Huaraz para continuar con su atención médica.

Torero cayó al suelo y recibió la cornada en el cuello

El hecho ocurrió en la plaza de toros Monte Carmelo, ubicada en Huallanca, provincia de Bolognesi. Según informó El País, el torero perdió el equilibrio cuando intentaba fijar al toro con el capote y terminó cayendo al suelo, momento en que el animal lo alcanzó con el asta. 

La cornada provocó una herida en una zona delicada del cuerpo y generó una intensa pérdida de sangre. Tras el accidente, varias personas ayudaron en el traslado del torero debido a que la plaza no contaba con una atención médica equipada para responder a una emergencia de esa magnitud.

El médico César Baltazar realizó una evaluación mediante videollamada y brindó indicaciones para estabilizar al torero antes de su traslado. El especialista señaló que la lesión era grave, aunque no había comprometido estructuras vitales como arterias, venas importantes o la tráquea. 

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"La cornada no afectó a arterias, venas ni vasos sanguíneos de importancia y tampoco comprometió la tráquea", indicó el diagnóstico difundido sobre la evaluación médica del torero.

Jordi Pérez fue trasladado hacia Huaraz para continuar atención médica

Luego de recibir la primera asistencia, Jordi Pérez fue llevado hacia Huaraz en un recorrido aproximado de tres horas. La evacuación permitió que el torero español pueda continuar bajo supervisión médica tras el accidente ocurrido durante la corrida en Áncash.

El diestro valenciano, conocido en el ambiente taurino como "El Niño de las Monjas", tiene 26 años y llegó al Perú para participar en festejos taurinos. Su carrera incluye presentaciones en España y su alternativa como matador, obtenida en 2024 en Utiel, Valencia.

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El accidente generó atención debido a la gravedad inicial de la herida y a la zona donde ocurrió la cornada. Sin embargo, los reportes médicos indicaron que la lesión quedó controlada y que no afectó órganos vitales, aunque el torero debía continuar con vigilancia médica.

El torero español Jordi Pérez "El Niño de las Monjas" permanece como protagonista de una emergencia ocurrida durante una corrida en Áncash, luego de sufrir una grave cornada en el cuello y ser trasladado a Huaraz para recibir atención especializada.

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