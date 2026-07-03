La cumbia peruana ya tiene su día: ¿Por qué se celebrará cada 14 de marzo? Conoce AQUÍ los detalles

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La cumbia peruana suma un nuevo reconocimiento oficial. A partir de este año, cada 14 de marzo se celebrará el Día Nacional de la Cumbia Peruana, luego de que el Congreso promulgara la Ley N.° 32686, una norma que busca revalorar el aporte de este género musical a la identidad y cultura del país.

La disposición reconoce que la cumbia peruana es una expresión artística nacida de la fusión de influencias andinas, criollas y amazónicas, características que le permitieron desarrollar un estilo propio y convertirse en uno de los géneros más populares del territorio nacional.

Además del reconocimiento simbólico, la ley dispone que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, en coordinación con los gobiernos regionales y municipales, impulsen actividades destinadas a promover, conservar y difundir este patrimonio musical entre las nuevas generaciones.

¿Por qué se eligió el 14 de marzo?

La fecha no fue elegida al azar. El 14 de marzo corresponde al nacimiento de Abel Henry Delgado Montes, más conocido como Enrique Delgado, considerado el padre y creador de la cumbia peruana por su papel fundamental en el desarrollo del género y su legado musical.

A través de agrupaciones como Los Destellos, Enrique Delgado marcó un antes y un después en la música nacional al incorporar sonidos propios que dieron origen a la identidad de la cumbia peruana. Por ello, la nueva efeméride también constituye un homenaje póstumo a quien es reconocido como uno de los máximos impulsores de este ritmo.

¿Qué busca la nueva ley?

La ley establece que la fecha será una ocasión para revalorar el legado cultural de la cumbia peruana y su impacto en la vida social del país. Este reconocimiento se suma a otras iniciativas orientadas a preservar y promover expresiones musicales consideradas parte del patrimonio cultural peruano.

Asimismo, la disposición complementaria final de la norma encarga a los ministerios de Cultura y de Educación coordinar con los gobiernos regionales y las municipalidades la organización de actividades conmemorativas. Estas acciones deberán orientarse a la valoración, salvaguarda, promoción y difusión de la cumbia peruana, dentro del ámbito de competencias de cada entidad.

Con esta declaratoria, el Estado busca asegurar que la cumbia peruana continúe siendo una manifestación viva de la identidad nacional. La instauración del Día Nacional de la Cumbia Peruana representa un reconocimiento a su historia, a sus principales exponentes y a un género que sigue uniendo generaciones y regiones a través de la música.