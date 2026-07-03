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Integración de conductoras

ATU busca mujeres para conducir el transporte urbano: Conoce aquí cómo participar del proceso

La ATU ha anunciado la convocatoria a un programa que busca integrar conductoras en el sistema de transporte urbano a nivel nacional. Entérate aquí que requisitos se necesitan.

ATU promueve programa que integra conductoras en el transporte
ATU promueve programa que integra conductoras en el transporte (ATU)

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/07/2026

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Con la finalidad de generar y fomentar la participación de mujeres que ocupen puestos como conductoras del transporte público urbano, a través de sus canales oficiales, la ATU ha lanzado una convocatoria de preparación para acceder al cargo, teniendo como aliados instituciones que sumen a la causa.

Nuevo programa que busca la integración de conductoras

Con el objetivo de reducir la brecha de género en el transporte urbano y promover una mayor participación femenina en la conducción de buses, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) lanzó el programa "Impulso Mujer", una iniciativa que brindará acompañamiento a mujeres que deseen incorporarse laboralmente al sector.

¿Cuál es el objetivo del programa?

El programa busca captar, formar, certificar e insertar laboralmente a mujeres que deseen desempeñarse como conductoras del transporte público urbano. Para ello, la ATU trabajará de manera articulada con empresas operadoras y aliados estratégicos, que acompañarán a las aspirantes al puesto durante todo el proceso, desde la convocatoria hasta su incorporación al mercado laboral.

De acuerdo con la entidad, "Impulso Mujer" tiene como finalidad incrementar la presencia de mujeres al volante de las unidades de transporte público, contribuyendo a un servicio más inclusivo, seguro y sostenible para los usuarios de Lima y Callao.

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¿Cómo se postula al programa?

La convocatoria está dirigida a mujeres mayores de 24 años que cuenten con secundaria completa y licencia de conducir de categoría AII-A o AII-B con una antigüedad mínima de dos años. 

Además, las postulantes no deberán registrar antecedentes policiales, penales ni judiciales, ni tener infracciones graves o muy graves vigentes. Asimismo, será indispensable contar con disponibilidad completa para participar en todas las etapas del programa. Se recibirán postulaciones hasta el 10 de julio por medio de este enlace y los resultados se publicarán el 17 de este mes.

Como parte del proceso, las autoridades invitaron a las mujeres que cumplan con los requisitos establecidos a postular antes del cierre de la convocatoria. La inscripción se realiza de manera virtual y forma parte de una estrategia orientada a impulsar la inclusión laboral femenina y fortalecer el sistema de transporte público con personal cada vez más capacitado.

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Finalmente, la presencia de estos programas en favor de distintos sectores de la población hacen que las oportunidades laborales sean accesibles para las mujeres en el territorio nacional, mostrando sus capacidades para conducir un medio de transporte urbano a cargo de la ATU.

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