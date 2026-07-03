¿Se suspenden las clases por el Día del Maestro? Conoce aquí la postura del Minedu

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto de la pronta celebración por el Día del Maestro, que se llevará a cabo el siguiente lunes 6 de julio, el Ministerio de Educación (Minedu) manifestó como se dará el desarrollo de las clases académicas para los estudiantes de las diferentes instituciones educativas en el territorio nacional.

¿Se suspenderán las clases por el Día del Maestro?

A días de conmemorar la importancia del Día del Maestro en el país el próximo 6 de julio, una fecha de interés público en la que se destaca y agradece la labor que realizan a nivel nacional los docentes en todos los niveles de educación básica regular. En ese sentido, para los padres de familia que tienen hijos en esta etapa es importante saber si las clases se desarrollarán de manera habitual.

De acuerdo lo establecido en el calendario oficial del diario El Peruano, este lunes 6 de julio no se ha decretado feriado, ni día no laborable. Por esta razón, las actividades laborales se llevarán a cabo con normalidad en el sector público y privado.

Celebración de docentes se conmemora todos los 6 de julio

No obstante, el Ministerio de Educación (Minedu) normalmente suspende las actividades escolares durante la fecha para celebrar al personal docente de las instituciones. Dicha acción se desarrolla en colegios públicos en todo el territorio peruano, pero en las escuelas privadas, la disposición es tomada en cuenta por algunos planteles.

Importancia de la educación en el Perú

El Día del Maestro se celebra cada 6 de julio en homenaje a la creación de la primera Escuela Normal de Varones del Perú, fundada en 1822 por el libertador José de San Martín. Con motivo de este hecho, la fecha tiene por finalidad destacar el aporte de los docentes al desarrollo del país en la educación de niños, adolescentes y jóvenes.

Dicho sector educativo es uno de los aspectos más importantes en el país, en especial uno que se debe atender con premura dado que las remuneraciones de los docentes no van acorde la ardua labor que ejercen en favor de la sociedad y el desarrollo de las capacidades intelectuales de los ciudadanos.

Finalmente, reconocer el trabajo de la plana docente en las instituciones educativas alrededor de todo el territorio nacional es imperativo para formar bases sólidas en favor de esta profesión que se celebra en el Día del Maestro el próximo 6 de julio.