Alejandro Toledo autorizó a su abogado pedir su indulto humanitario: presentarían solicitud a Keiko Fujimori

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El abogado del expresidente Alejandro Toledo, Carlos Torres Caro, confirmó en entrevista exclusiva con Exitosa que recibió autorización expresa de su patrocinado para tramitar un pedido de indulto humanitario, el cual estaría dirigido a la virtual presidenta electa, Keiko Fujimori, una vez que asuma oficialmente el cargo.

Torres Caro explicó que la decisión responde al delicado estado de salud del exmandatario y al tiempo que ha tomado la resolución de otros recursos judiciales impulsados por su defensa.

"Estamos poniendo en pantalla la carta que Alejandro Toledo de puño y letra autoriza a que se solicite este beneficio. (...) Como el tema está demorando bastante y la situación de Alejandro Toledo está en una situación muy complicada de deterioro cognitivo y de afectación a su salud, entonces él ha tomado la decisión (...) de que se vea, se evalúe el tema del indulto", manifestó.

Carta de Alejandro Toledo

Esperarán el cambio de gobierno

El abogado Torres Caro indicó que, si bien inicialmente evaluó presentar el pedido durante el actual gobierno del presidente José María Balcazar, finalmente considera más conveniente hacerlo una vez que Keiko Fujimori asuma la Presidencia de la República.

"Pienso hacerlo el escrito el 28 de julio, es decir, el día hábil donde la presidenta de la República, que se supone que ya es Keiko Fujimori, para efectos de que evalúe, porque esta es una potestad presidencial", sostuvo.

Asimismo, explicó que la administración saliente ya no tendría el tiempo suficiente para analizar un expediente de esta naturaleza.

"Ya al estar el presidente Balcázar de salida, prácticamente no va a haber el tiempo para que pueda hacer una situación así (...) esperemos que la presidenta de la República tenga la decisión política de hacerlo, de misericordia y de clemencia, que es lo que requiere el tema del indulto", afirmó.

#Alejandrotoledo ♬ sonido original - Exitosa Noticias @exitosanoticias 🔴🔵🚨#LOÚLTIMO | El expresidente de la República, Alejandro Toledo, le otorgó facultades a su abogado para solicitar un indulto humanitario debido al deterioro de su salud. Carlos Torres Caro, defensa legal del exmandatario, tramitaría el pedido una vez Keiko Fujimori asuma oficialmente el cargo. #Exitosanoticias

Defensa insiste en su inocencia

El abogado también aseguró que Toledo continúa defendiendo su inocencia en el proceso que afronta por el caso Odebrecht y señaló que existen nuevos elementos que, según afirma, demostrarían que el dinero atribuido al exmandatario habría sido recibido por otra persona.

"Él ha presentado una nueva prueba, anunciando que el dinero que se señala que él habría recibido, pues nunca lo recibió (...) hay una persona que tiene el dinero (...) él siempre sigue anunciando su inocencia, pero ante la situación de enfermedad que lo aqueja, tiene que llevar a cabo una situación como esta, de pedir un indulto", indicó.

El anuncio abre un nuevo capítulo en la situación judicial de Alejandro Toledo. De concretarse la presentación del pedido, corresponderá al próximo gobierno evaluar si reúne las condiciones legales y humanitarias para acceder a esta medida de gracia, en medio de un caso que continúa generando amplio debate en el ámbito político y judicial peruano.