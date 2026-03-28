La 'Hora del Planeta' se realiza HOY, sábado 28 de marzo: ¿Cómo participar?

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Apaga la luz por 60 minutos y brinda un respiro al mundo. Este sábado 28 de marzo se realiza 'La Hora del Planeta', evento mundial contra el cambio climático.

La dinámica es simple, apagar y desconectar por 60 minutos, todos aquellos equipos conectados a la corriente. Con ello, se busca traer consciencia sobre el cuidado del medioambiente y brindar un breve respiro al lugar que compartimos en común: la Tierra.

Hora del Planeta este sábado 28 de marzo

Durante 20 ediciones se realiza este movimiento mundial que comenzó solo como un gesto simbólico en el 2007. Este 2026 no es la excepción, por ello se invita a la ciudadanía a unirse de esta propuesta por la conservación ambiental.

El evento inicia desde las 8:30 p.m. a 9:30 p.m. de este sábado, horario coordinado en diversas partes del mundo para que se realice en conjunto.

Este día busca recordar que es la naturaleza nuestro sistema de soporte vital, pues nos brinda todo lo que necesitamos, "desde el aire que respiramos hasta el agua que bebemos y los alimentos que comemos y que debemos defenderla ahora", como se indica desde la web de la WWF.

En el caso del Perú, territorio megadiverso y más vulnerables ante los efectos del cambio climático. Ello, ante la presencia de fenómenos meteorológicos que propician incendios forestales, como producto de actividades ilegales como la tala y minería ilegal, el comercio ilícito de especies de flora y fauna silvestre, la pesca indiscriminada

¿Cómo puedo contribuir?

Desconectar aparatos electrónicos por 60 minutos es de grandísima ayuda, por lo que va bien hacerlo. Sin embargo, se pueden realizar otros actos positivos durante este tiempo como:

Reconectar con nuestro planeta: Que este tiempo sea el inicio para tomar conciencia sobre el cuidado medioambiental.

Restaurar nuestro planeta: Observar nuestro entorno (nuestro propio hogar o la calle) y tomar nota de cómo podría contribuirse a la restauración del planeta.

Aprender sobre el planeta: Leer artículos o contenido respecto a especies, flora, fauna, entre otros, para luego tomar acción sobre su cuidado.

Inspirar a otros: Si ya contamos con hábitos se da la invitación para compartirlo con otras personas.

El lema de este año busca dar 'una hora todos los días', meta propuesta para que cada ciudadano adopte, poco a poco, el hábito de apagar las luces por un periodo de 60 minutos cada día de la semana.

La 'Hora del Planeta' se realiza este sábado 28 de marzo desde las 8:30 p.m. donde se invita a la ciudadanía a darle un respiro a la Tierra.