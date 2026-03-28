Examen de admisión de la UNFV: horario y locales donde rendir la prueba este domingo 29 de marzo

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo 29 de marzo se realizará el Examen de Admisión 2026 de la Universidad Federico Villarreal (UNFV), centro de estudios que ofrece 60 carreras profesionales. Conoce aquí el horario de ingreso, los locales donde acudir al examen y otras recomendaciones para rendir la prueba sin complicaciones.

UNFV toma examen de admisión este domingo

Este domingo 29 de marzo, la Universidad Federico Villarreal lleva a cabo su Examen de Admisión 2026, proceso donde estudiantes disputarán por una de las 4,251 vacantes distribuidas en 60 carreras profesionales.

Según precisa la universidad, 2991 vacantes del total serán para el Examen Ordinario, mientras que 801 van para las modalidades del Examen Extraordinario y 459 para los estudiantes del Centro Preuniversitario de la propia universidad.

Recomendaciones antes de la prueba

El ingreso a los locales se dará desde 7:15 a. m. a 8:45 a. m.,posterior a ello no se permitirá el ingreso de los postulantes por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Además, la UNFV cuenta con diversas sedes las cuales han sido distribuidas según la carrera a la que se postula. En el siguiente post podrás encontrar a que local asistir a rendir la prueba.

Además, la casa de estudios solicita presentar una Declaración Jurada, documento que es obligatorio para ingresar al examen. Este documento se encuentra en la misma plataforma que se uso al momento de la inscripción.

Por otro lado, la UNFV cuenta con un código de vestimenta para poder estar apto a la prueba. Entre las prendas que no se permiten se encuentran shorts, minifaldas, casacas con poleras, gorras o viseras, mochilas o carteras. Al mismo tiempo se recomienda asistir con cabello recogido.

Vacantes por carreras

Las 4,251 vacantes se encuentran distribuidas en diversas carreras las cuales se han distribuido de la siguiente manera:

Facultad de Arquitectura y Urbanismo ofrece 86 vacantes.

Ingeniería Civil cuenta con 100 vacantes.

Ingeniería Industrial y de Sistemas suman 373 vacantes .

. Áreas de Oceanografía, Pesquería, Ciencias Alimentarias y Acuicultura concentran 329 vacantes.

Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo disponen de 313 vacantes.

Carreras de la Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática cuentan con 268 vacantes.

Ciencias Económicas se han asignado 143 vacantes.

Ciencias Naturales y Matemáticas dispone de 289 vacantes.

Derecho y Ciencias Políticas, se han establecido 168 vacantes.

Ciencias Sociales cuenta con 144 vacantes .

. Carreras de Humanidades suman 292 vacantes.

Psicología ofrece 180 vacantes .

. Carreras de Educación, en sus distintas modalidades, concentran 591 vacantes.

Administración dispone de 276 vacantes.

Ciencias Financieras y Contables cuenta con 111 vacantes.

Ciencias de la Salud se han destinado 246 vacantes.

Odontología cuenta con 109 vacantes.

Tecnología Médica, en sus distintas modalidades, ofrece 272 vacantes.

Este domingo 29 de marzo se realizará el examen de admisión de la Universidad Nacional Federico Villareal. Asiste con puntualidad y conoce la sede donde te tocar rendir la prueba.

