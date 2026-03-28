Semana Santa 2026: MML revela que hay 21 iglesias habilitadas en el centro histórico para recibir a fieles

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La semana santa 2026 está a la vuelta de la esquina y durante estos días miles de fieles católicos visitarán las iglesias ubicadas en el centro histórico de Lima como manda la tradición. De acuerdo a los devotos, durante el jueves santo los feligreses deberán recorrer un total de siete iglesias por lo que el corazón de la capital recibirá a una gran cantidad de ciudadanos.

21 iglesias habilitadas por la MML para semana santa

Teniendo en cuenta ello, la Municipalidad Metropolitana de Lima estuvo inspeccionando durante los últimos días todas las iglesias ubicadas en el núcleo capitalino para luego elaborar una lista de edificaciones habilitadas de cara al feriado largo.

En total, son 21 templos disponibles y con todas las aspectos de seguridad necesarios para recibir a los miles de fieles durante esta semana santa. Así lo dio a conocer el gerente de gestión de riesgo y desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Mario Casareto.

El funcionario de la comuna capitalina dejó en claro que la nómina completa de estos templos se encuentra en la web del municipio, específicamente en la pestaña Gestión de Riesgos y Desastres.

"Están habilitadas 21 iglesias que han sido verificadas por los inspectores de la Municipalidad de Lima. Esta lista está detallada en la página web de la Municipalidad en la pestaña Gestión de Riesgos y Desastres. Además hay unas 15 iglesias que no están abiertas por diferentes razones: refacción, remodelación o que no participaron de la inspección pro lo que no están habilitadas", indicó a TV Perú.

#LaMuniEnMedios | En un reportaje de @noticias_tvperu, se informó sobre las 21 iglesias del Cercado que están habilitadas para Semana Santa, tras ser inspeccionadas y certificadas para recibir a los fieles una de las celebraciones más importantes del año. pic.twitter.com/vUMolIiXx3 — Municipalidad de Lima (@MuniLima) March 28, 2026

Es importante precisar que dentro de esta lista de templos seguros destacan la Basílica Catedral de Lima, la Basílica y Convento de San Francisco, el Santuario del Señor de los Milagros de Las Nazarenas y la Basílica Menor de Santo Domingo, entre otros.

15 iglesias no habilitadas o no inspeccionadas

En esa misma línea, el funcionario del municipio capitalino preciso que existe otras 15 iglesias que no tendrán sus puertas abiertas durante el feriado largo por diversas razones. Algunas de ellas se encuentran en proceso de remodelación o en plena ejecución de obras.

Otras simplemente no recibieron al personal encargado de realizar la revisión por lo que no se encuentra dentro de esta lista. Entre ellas podemos ubicar a monasterios como San Agustín, iglesia Inmaculada Concepción, entre otros.

En resumen, la Municipalidad Metropolitana de Lima reveló que cuentan con 21 iglesias habilitadas en el centro histórico para recibir a los fieles durante la semana santa 2026.