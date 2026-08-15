Everardo Zapata, creador del libro 'Coquito', cumple 100 años: la historia del maestro peruano que marcó generaciones

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El maestro arequipeño, Everardo Zapata Santillana, creador del popular libro de lectura 'Coquito', celebra 100 años de vida. A través de su obra ha dejado una huella en la educación y en la memoria de diversas generaciones de peruanos. En la siguiente nota conoce su historia y el legado de su clásico ejemplar que fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación.

Don Everardo Zapata cumple un siglo de vida

El docente peruano nació un día como hoy, 15 de agosto, pero de 1926 en Cocachacra, Arequipa. Fue maestro de educación primaria y dedicó su vida a mejorar la enseñanza de la lectura en el territorio peruano.

En 1947, cuando don Everardo tenía 21 años, mientras trabajaba como docente en Punta de Bombón, observó las dificultades que tenían sus alumnos para aprender a leer. Desde entonces esa experiencia le marcó la vida, por lo que decidió comenzar a desarrollar un método de enseñanza más sencillo y progresivo.

Gracias a esa experiencia nació 'Coquito', cuya primera edición se publicó en 1955. El libro combinaba palabras, imágenes y ejercicios para facilitar el aprendizaje de la lectura y la escritura.

Con el traspaso del tiempo, se convirtió en uno de los materiales educativos más conocidos de la historia escolar peruana y llegó también a otros países de Latinoamérica como Bolivia, Chile, México y venezuela. Además, esta obra ha superado las 50 ediciones.

Como reconocimiento a su larga trayectoria, el Gobierno peruano le otorgó a Zapata Santillana en el 2004 las Palmas Magisteriales en el Grado de Amauta, En 2025, una unidad de la primera edición de este emblemático libro peruano fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por su valor histórico y pedagógico.

El Mincul y la Bbilbioteca Nacional le envían saludos al creador de 'Coquito'

En el marco del natalicio de Everardo Zapata el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional compartieron juntas una publicación para felicitar al profesor por sus 100 años de vida.

"¡Feliz cumpleaños, maestro Everardo! Hoy celebramos los 100 años de don Everardo Zapata Santillana, creador de Coquito, una obra que marcó el inicio de la lectura para millones de niños del Perú", se lee en su mensaje.

Un día como hoy, 15 de agosto, pero de 1962, el maestro Everardo Zapata Santillana, nació por lo que este sábado está cumpliendo 100 años. El mejor regalo que le brindó a los ciudadanos fue su emblemático libro 'Coquito' que ha dejado una huella en la educación y memoria de millones de peruanos.