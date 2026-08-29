Josetty Hurtado responde con insultos a quien le recordó que su padre, Andrés Hurtado, está preso

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Josetty Hurtado se metió en la polémica otra vez tras aparecer en el podcast Detrás de las redes sociales. La influencer fue a contar sobre su trayectoria, pero la gente aprovechó para recordarle que su padre, Andrés Hurtado, está preso, algo que no le cayó nada bien a la influencer.

Le piden hablar de Andrés Hurtado

Durante la entrevista, Josetty Hurtado decidió contar detalles de su propia historia, desde sus inicios hasta las experiencias que ha vivido a lo largo de los años.

La conversación estaba centrada en ella, pero en redes sociales varios usuarios empezaron a reclamarle que también hablara sobre el proceso judicial que enfrenta su papá, Andrés Hurtado.

Una de las internautas, identificada como Julissa, fue directa y le escribió: "Ay, por favor, su padre está en la cárcel por muchas cosas".

Josetty no dejó pasar el comentario y respondió explicando que la entrevista hablaba de su experiencia personal. "Julissa, estamos hablando de mí. Somos adultos todos. Esta es mi experiencia de vida", contestó la influencer.

Pero ahí no quedó la cosa. Otro usuario decidió insistir y prácticamente le exigió que reconociera públicamente la situación de Andrés Hurtado: "Di que tu padre está preso".

La respuesta de Josetty fue nuevamente clara y apuntó a que el tema de la conversación era su propia vida. "Estamos hablando de mí y de dónde yo empecé. Esta es mi vida", escribió.

Josetty Hurtado enfurece por comentario

Los comentarios contra Josetty no terminaron con las menciones a Andrés Hurtado. En medio de la discusión, otro usuario cuestionó incluso su relación con el Perú y aseguró: "Disculpen, pero ella no se siente orgullosa de ser peruana". Esta vez, la influencer respondió con bastante más dureza.

"Qué idiota realmente. Una gran mentira, que tú te sientas frustrada, porque yo tenga doble nacionalidad y me sienta agradecida con este país y las tantas oportunidades que se me da no es mi culpa, anda a trabajar, tus traumas con tu psicólogo", escribió.

¿Por qué Andrés Hurtado está preso?

Andrés Hurtado permanece en prisión mientras afronta una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y cohecho. El caso empezó a tomar fuerza en 2024 y también comprende a la suspendida fiscal Elizabeth Peralta y al empresario Javier Miu Lei.

La investigación está relacionada con una presunta gestión para conseguir la devolución de cuatro lingotes de oro que habían sido incautados a Miu Lei.

De acuerdo con la acusación mencionada en la nota de apoyo, dicha intervención habría ocurrido a cambio de dinero y se investiga un supuesto soborno cercano al millón de dólares.

Así, Josetty Hurtado respondió a quienes le reclamaron por no hablar de que su padre, Andrés Hurtado, está preso. La influencer aclaró que la entrevista era sobre su vida, defendió su doble nacionalidad además de su agradecimiento por el Perú.